Küçük Kaymaklı ile GAÜ Çetinkaya transfer pazarlığı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ile GAÜ Çetinkaya’da takas için zemin aranıyor. İki kulüp yetkilileri önceki akşam bir araya gelirken K.Kaymaklı Çetinkaya’dan Esin Sonay’ı istedi. Yöneticiler ayrıca Çetinkaya’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Küçük Kaymaklı’da olan Ufuk Şimşek ile yine bonservisi yeşil siyahlılarda olan Hasan Piro’yu takas etme konusunu görümüştü. Ancak transferde dün Çetinkaya cephesi geri adım atarak Esin Sonay’a karşılık Hasan Piro ile savunma oyuncusu Bilal Ceylan’ı istemesi, pürüzlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Hasan Piro’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile transferle ilgili bilgisi olmadığını belirtti.

Esin’in Küçük Kaymaklı’ya gitmeye sıcak bakması sonrası Çetinkaya son olarak yeşil siyahlı ekibe Esin’in bonservisine karşılık Bilal Ceylan ve Ufuk Şimşek’in bonservisini istediği edinilen bilgiler arasında.