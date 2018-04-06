TAK Müdürü Fehmi Gürdallı oldu
Türk Ajansı Kıbrıs Müdürlüğü'ne Fehmi Gürdallı atandı
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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürlüğü'ne Fehmi Gürdallı atandı. Doç. Dr. Neriman Saygılı'nın TAK müdürlüğünden alınarak, yerine Fehmi Gürdallı'nın atanması Resmi Gazete'de yayımlandı.
TAK'a ilişkin atama, Bakanlar Kurulu’nun, görevden alma ve atamayla ilgili önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından 4 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Etiketler : tak, fehmi gürdallı
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