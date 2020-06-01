TAK bütçesi ve Öğretmen Akademisi yasasına oy birliği

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Özyiğit: “TAK ve BRT silkelenip kendine gelinmesi gerek”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili ilk sözü TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Özyiğit, TAK’ın önemine dikkat çekerek TAK’ın da eskiye dönerek BRT gibi yayın yapmaya başladığı görüşünü belirtti.

Bazı gazetelerin kendilerinin açıklamalarını bile yayımlamadığını dile getiren Özyiğit, zaman zaman kendisinin de sosyal medyada paylaşım yaptığını ama bazı sosyal paylaşımlar anında haber yapılırken kendisininkilerin görülmediğini kaydetti.

TAK’ın da BRT’nin de ülkenin resmi haber kuruluşları olduğunu ve silkelenip kendine gelinmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, bütçedeki aktarma kalemlerini okuyarak, aktarma yapılamayacak kalemlerle yapılabilecekler arasında çelişkiler bulunduğunu belirtti.

Bu yöntemin tamam olmadığını ve bu konuya dikkat çekmek için söz aldığını dile getiren Özyiğit, konunun tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Akansoy: “TAK için yeni binaya ihtiyaç var”

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, 1973’ten beri görev yapan ajansın teknoloji ve sürat çağında işlevinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

TAK’ta görev yapan herkesi pandemi dönemindeki çalışmaları nedeniyle kutlayan Akansoy, TAK’ın eskisi gibi etkin bir faaliyet gösteremediğini ve ajansın yeniden yapılanarak yeni bir vizyon yakalaması gerektiğini ifade etti.

TAK için inşasına başlanan binanın Devlet Laboratuvarı’na verildiğini hatırlatan ve TAK için yeni binaya ihtiyaç olduğunu dile getiren Akansoy, TAK’ın işlevini çok daha etkili şekilde yapma ve Rumca ve İngilizce yayın yapabilme kapasitesini artırma ve dünyaya açılma vizyonu olması gerektiğini söyledi.

TAK’ın dijital ortamlarda çok daha verimli olması gerektiğini söyleyen Akansoy, özellikle yapılan açıklamaların Rumca ve İngilizceye çevrilerek ülkenin sesinin dünyaya duyurulmasındaki öneme dikkat çekerek, kurumun sadece hükümetin sesi değil herkesin sesi olması gerektiğini belirtti.

Akansoy, TAK’ın yeni bir vizyonla yoluna devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Özersay: “TAK’ın haber sayısında yüzde 35’e varan artış görüldü”

Konuşmacıları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, TAK’ın bütçesinin oy birliğiyle genel kurula gelmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kurumlara verebilecek desteğin yetersizliğinin görüldüğünü kaydeden Özersay, kısıtlı imkanların daha çok personel giderlerine harcandığını, değişen dünya koşullarına uyumda bu yüzden sıkıntılar yaşandığını anlattı.

TAK’a personel istihdamı için 4 kişilik yetki verilmesine rağmen Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki eksik üye, pandemi süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yasakları gibi nedenlerle geciken personel alımının, kurum yönetimi tarafından yapılmasının değerlendirileceğini kaydetti.

TAK’ın haber sayısında yüzde 35’e varan artış görüldüğünü dile getiren Özersay, ajansın sosyal medyadaki takipçisinin çok fazla olduğunu ve hizmetlerini çeşitlendirmeye çalışan bir kurum olarak görülmeye başlandığını belirtti.

Özersay, TAK’ın Milli Arşiv’le bir protokol hazırlığında olduğunu, arşivin paylaşılacağını ve dijital ortama da aktarılacağını da dile getirdi.

Kudret Özersay, TAK’ın bu dönemde siyasi tercihler çerçevesinde hareket etmediğini, siyasilerin sosyal medyadaki açıklamalarının ajansa gönderilmesi halinde haber yapıldığını söyledi. Kudret Özersay, TAK’ta siyasetin aracı şeklinde hareket edilmediğini ifade etti.

Özersay, ajansın web sitesindeki sıkıntıların farkında olunduğunu ve yeni web sayfası yapılacağını, hem mevcut binanın tadilatı hem de yeni binayla ilgili konunun bilgilerinde olduğunu da kaydetti.

Salgın döneminde görevlerini yerine getiren personele teşekkür eden Özersay, personel alımının da tamamlanmasının ardından İngilizce haberlerin yapılabileceğini kaydetti.

Özersay’ın konuşmasının ardından tasarı madde madde görüşüldü ve oylandı. TAK 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 36 milletvekilinin olumlu oyuyla ve oy birliğiyle kabul edildi. Oylamaya 14 milletvekili katılmadı.

Atatürk Öğretmen Akademisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı

Daha sonra Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe tarafından okundu.

Özdenefe, tasarıyla Akademide önemli bir düzenleme yapıldığını dile getirdi.

Akademiye uluslararası sınavlarda başarı sağlayan öğrencilerin de girişinin mümkün kılınmasının öngörüldüğünü dile getiren Özdenefe, Akademinin günü koşullarına uygun hale getirilmesi için de çok daha büyük değişiklikler yapılması gerektiğini ve Akademinin lise tabirinden çıkarılarak üniversite görünümüne konulması gerektiğini kaydetti.

Yasanın bütününün değiştirilerek güncellenmesi gerektiğini de söyleyen Özdenefe, uzmanların da görüşüyle tekrar düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Hamzaoğulları: “İskele-Karpaz bölgesindeki öğrencilere de kalifiye öğretmenler gönderilsin”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Türk toplumuna öncülük eden öğretmenlerin yetiştirilmesini sağladığını kaydetti.

Hamzaoğulları, dünyada okulların uluslararası sınavlarla öğrenci aldığını fakat Akademiye bu belgelerle kaç öğrencinin alınacağının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yasa çerçevesinde nakil tüzüğünün de değişmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğlulları, İskele-Karpaz bölgesindeki öğrencilerin de kalifiye öğretmenler gönderilerek kaliteli eğitim almasının önünün açılmasını istedi.

Akademiden mezun olan kızının YÖK tarafından denklik alamadığını dile getiren Hamzaoğulları, bu konu hakkında ne yapıldığını sordu ve atılan adımların daha ciddi ve radikal olması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu: “Karpaz bölgesinde akademiden birçok öğretmenin görev yaptı”

Daha sonra kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kolejlerde eğitim gören öğrencilerin dünyanın birçok yerinde eğitim görebilirken Atatürk Öğretmen Akademisi’nde eğitim görememesinin doğru olmadığını kaydetti.

Kolejlerde tekrardan uluslararası sınavlara ilgiyi artırmak anlamında da protokol imzaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, uluslararası sertifikası olan öğrencilere imzalanan protokolle burs verilmesinin sağlandığını belirtti.

Bugüne kadar uluslararası sınavlarla Akademiye girilememesinin abes olduğunu ve yasa değişikliğiyle belli oranlarda öğrenci alınması açılımının da yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Karpaz bölgesinde akademiden birçok öğretmenin görev yaptığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Akademinin akredite olması konusunu da çalışacaklarını belirterek, branşların da güçlendirileceğini bildirdi.

Okul öncesi bölümünden mezun olarak sınıfa geçişlerin de çözülmesi gereken meselelerden biri olduğunu söyleyen Nazım Çavuşoğlu, geçici öğretmen görevlendirilmesinin ülkenin kangrenleşmiş bir sorunu olduğunu dile getirerek, bunun fırsat eşitliğini bozduğunu anlattı.

AÖA sınavı 29 Ağustos’ta… Üçte biri uluslararası sınavları geçenlerden alınacak

29 Ağustos’ta akademi sınavının yapılacağını ve kontenjanın üçte birinin uluslararası sınavları geçen öğrencilerden alınacağını dile getiren Çavuşoğlu, eğitimde sorunların adım adım çözülmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde oylandı.

Oylama sırasında söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümeti yasa tasarılarına sahip çıkmaya davet etti.

Tasarı oy birliğiyle kabul edildi ve böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki toplantı 4 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.