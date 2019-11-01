Tahsin Mertekçi anılacak

Eski milletvekillerinden Tahsin Mertekçi yarın kabri başında anılacak.

Konuyla ilgili Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’den (TKP Yeni Güçler) yapılan açıklamada, “Partimizin merhum Genel Başkan Yardımcılarından Tahsin Mertekçi, aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde 2 Kasım Cumartesi günü Yuvacık Güzelyurt'ta kabri başında anılacak” denildi.

Açıklamada, saat 11.30'da gerçekleşecek anma etkinliğine TKP-YG heyeti yanı sıra ailesi ve sevenlerinin katılacağı kaydedildi.