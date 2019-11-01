Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tahsin Mertekçi anılacak
Tahsin Mertekçi anılacak

Tahsin Mertekçi anılacak

 Eski milletvekillerinden Tahsin Mertekçi yarın kabri başında anılacak.

A+A-

 Eski milletvekillerinden Tahsin Mertekçi yarın kabri başında anılacak.
Konuyla ilgili Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’den (TKP Yeni Güçler) yapılan açıklamada, “Partimizin merhum Genel Başkan Yardımcılarından Tahsin Mertekçi, aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde 2 Kasım Cumartesi günü Yuvacık Güzelyurt'ta kabri başında anılacak” denildi.
Açıklamada, saat  11.30'da gerçekleşecek anma etkinliğine TKP-YG heyeti yanı sıra ailesi ve sevenlerinin katılacağı kaydedildi. 

Bu haber toplam 68 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler