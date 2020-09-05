Tahsilât makbuzlarını çalmakla suçlanıyor

Girne’de Haziran ve Temmuz ayları arasında meydana gelen ‘hırsızlık’ ve ‘sahte evrak düzenleme suçları’ ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Y, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının işletmeciliğini Demet Ayaz’ın yaptığı Orange Garden Estate isimli emlak şirkete ait 5 adet tahsilat bloklarını çaldığını kaydetti.

Soyel, zanlı ve aranan iki şahıs ile birlikte konu makbuzları Demet Ayaz’ın izni ve müsaadesi olmadan makbuzları kullanarak, ilk etapda tespit edilen 10 adet tahsilât makbuzlarına, kendi adını yazıp imzalamak suretiyle sahte evrak düzenleyip, bir suretini kiracılara vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını diğer zanlıların ise isim tespitinin yapıldığını ancak aranmakta olduğunu mahkemeye aktardı.

Soyel, zanlının beyanlarında söz konusu makbuzları müşteki talimatı ile doldurduğu beyanında bulunduğunu bu yönde araştırma yapılacağını, halen aranmakta olan ve düzenlenmiş makbuzlar olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.