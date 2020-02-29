Tahliye sonrası 3. ölüm

Yangın nedeniyle tahliye edilenler hastalarda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangından sonra Kolan Hastanesi'ne tahliye edilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey yaşamını yitirdi.

Polis'ten olayla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası Kolan Hastanesi'ne tahliye edilen 80 yaşındaki Zalihe Karabey bu sabah 09:30 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."