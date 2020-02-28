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Tahliye edilen 2 hasta yaşamını yitirdi

Tahliye edilen 2 hasta yaşamını yitirdi

Bu sabah çıkan yangın sırasında YOĞUN BAKIM Servisi'nde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu ve 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar  tahliye edildikleri Yakın Doğu Hastanesi'nde yaşamılarını yitirdi.

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Polis açıkladı: Bu sabah çıkan yangın sırasında YOĞUN BAKIM Servisi'nde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu ve 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar  tahliye edildikleri Yakın Doğu Hastanesi'nde yaşamılarını yitirdi.

Yangın nedeniyle tahliye edilen hastalardan birinin, tahliye sırasında, bir diğer hastanın da tahliye edildiği hastanede yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Önce resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan bu iddiaya göre, hastalardan biri ambulansla başka hastaneye tahliye sırasında yaşamını yitirdiği ileri sürülmüştü.

Sağlık Bakanı Pilli, basına yaptığı ilk açıklamada, şu anda bu yönde bir bilgileri olmadığını söylemişti. Polis'ten gelen açıklama iddiayı doğruladı.

Yangın çıktığı esnada hastanenin Yoğun Bakım Servisi'nde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu'nun tahliye edildiği YDÜ Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Asım Uyguroğlu'nun Koah hastası olduğu ve yangın çıktığı sırada da tedavisinin makineye bağlı sürdüğü elde edilen bilgiler arasında.

Polis'ten az önce yapılan açıklama ile ikinci ölüm haberi de doğrulandı.  Polis yangın sırasında Yakın Doğu Hastanesi’ne tahliye edilen 62 yaşındaki Erdoğan KALAYCILAR’ın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde az sonra açıklama yapılacağı belirtildi.

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