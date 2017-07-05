Escape Beach Club ve Mare Monte Plajı’nda geçtiğimiz günlerde tespit edilen kanalizasyon sularıyla ilgili numuneler alındı, tahlil sonuçları bekleniyor.

Geçtiğimiz Pazar sabahı fark edilen kanalizasyon sularıyla ilgili, Alsancak Belediye ekipleri ve Çevre Dairesi yetkilileri denizden ve bölgedeki arıtmadan aldıkları numuneleri geçtiğimiz gün laboratuara gönderdi ve tahlil sonuçlarının yarın çıkacağı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, denizden alınan numunelerin tahlile gönderildiğini belirterek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yarın sonuçları kendilerine ulaştıracağını ve rapora göre hareket edileceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, denizden alınan numunelerin tahlile gönderildiğini belirterek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yarın sonuçları kendilerine ulaştıracağını ve rapora göre hareket edileceğini açıkladı. Ataser, şuanda plaja girenler olduğunu da ifade etti.

Ataser: “Sonuçları yarın alacağız”

Kanalizasyon akıntısının sadece Escape Beach Club ve Mare Monte Plajı’nda olduğunu, ancak nereden kaynaklandığını bilmediğini aktaran Fırat Ataser, belediye ekiplerinin bölgedeki otellerin arıtma sitemlerine, dalgıçların da boruların çıktığı yerlere inip baktığını ancak olumsuz bir şey görülmediğini belirtti. Ataser, şuanda plaja girenler olduğunu da ifade etti.

Ataser, Çevre Dairesi’nin bölgedeki tüm plajlardan numuneler aldığını ve tahlillerin yapıldığını söyleyerek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yarın sonuçları kendilerine ulaştıracağını açıkladı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin vereceği rapor doğrultusunda hareket edeceklerini söyleyen Ataser, alınacak rapor ışığında gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

Plajlar kapatılmadığı için tahlil sonuçları gelmemesine rağmen vatandaşlar, Pazar gününden bu yana her iki plajı da kullanmaya devam ediyor.

Tahlil sonuçları gelmemesine rağmen her iki plaj da kullanılıyor

Escape plajının pazar günü kapatıldığını ve personelin burada temizlik yaptığını, Mare Monte plajının ise, kirliliğin sabah dağılmasından sonra öğleden sonra vatandaşlara açıldığını kaydeden Ataser, tahlil sonuçlarına göre ye yapılacağını belirleyeceklerini ifade etti.

Plajlar kapatılmadığı için tahlil sonuçları gelmemesine rağmen vatandaşlar, Pazar gününden bu yana her iki plajı da kullanmaya devam ediyor.