Tahlil sonuçları ‘negatif’
Yüksek ateş şikâyetiyle dün Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu 74 yaşındaki hastanın ‘Corona Virüsü’ olmadığı tespit edildi.
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Yüksek ateş şikâyetiyle dün Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu 74 yaşındaki hastanın ‘Corona Virüsü’ olmadığı tespit edildi.
Tahlil sonuçları negatif çıkan hastanın tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.
YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanın tedbir amaçlı karantinada tutulduğunu, sonuçları negatif çıktığını bu aşamada normal serviste de tedavisinin sürebileceğini açıkladı.
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Etiketler : hastane, tedavi, corona virüs
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