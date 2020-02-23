Tahlil sonuçları bekleniyor

Yüksek ateş şikâyetiyle dün Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu 74 yaşındaki hastanın tedavi süreci devam ediyor.

Dün öğleden sonra ‘Corona Virüsü’ şüphesiyle tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki karantina bölümüne sevk edilen hastanın son durumu ile ilgili Başhekim Doktor Adil Özyılkan ve Sağlık Bakanı Ali Pilli YENİDÜZEN’e konuştu.

Pilli: “Tahlil sonuçlarını bekliyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanın genel durumunun iyi olduğunu sürekli takip edildiğini söyledi.

Hasta ile beraber Dubai turuna katılanların da genel sağlık taramasından geçtiğini ve her hangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Pilli, tahlil sonuçlarının bir iki saat içinde açıklanacağını kaydetti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hazırlanan karantinanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri ile tam donanımlı hazırlandığını, odaların tek kişilik tuvalet ve banyosu olduğunu kaydeden Pilli, bölümde yoğun bakım servisinin de hazır bulunduğunu kaydetti.

Pilli ayrıca karantina bölümünün hastanenin diğer servis ve hastaları ile hiçbir şekilde bağlantılı olmadığına vurgu yaptı.

Özyılkan: “Karantina süreci devam ediyor”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan, hastanın genel sağlık durumunda sıkıntı olmadığını, tahlil sonuçlarının beklendiğini söyledi. Doktor Özyılkan, tahlil sonuçları çıkana kadar hastanın karantinada tutulmaya devam edeceğini belirtti.