Tahıl alım fiyatları belirlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020 tahıl fiyatlarıyla ilgili kararı açıkladı. Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre, 2020 ürünü yemlik arpanın alım fiyatı kilo başına 1.35 TL, sert buğdayın alım fiyatı kilo başına 1.50 TL, yumuşak buğdayın alım fiyatı kilo başına 1.40 TL ve tritikalenin alım fiyatı kilo başına 1.35 olarak belirlendi. Ayrıca tohumluk materyal olarak alınacak arpa ve buğday ürünlerine kilo başı 0.05 TL prim ödemesi yapılacak. Toprak Ürünleri Kurumu Haziran 2020 ayı içerinde 2020 ürünü yerli zahire alımlarına başlayacaktır. Bakanlar Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 5’inci maddesinin (12)inci fıkrası uyarınca Toprak Ürünleri Kurumu’nun denetime tabi madde olan yemlik arpa yanında, 2020 ürünü buğday ve tritikale alım, satım ve ihracatı hususunda yetkilendirilmesi 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası uyarınca arpa ve buğdayın sadece Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yazılı izin alan gerçek ve tüzel kişilerin iç piyasadan 2020 ürünü arpa ve 2020 ürünü buğday satın alabilmeleri hususunda yetkilendirilmeleri, 32/ 1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 5’inci maddesinin (7)inci fıkrası uyarınca,2020 ürünü zahirenin azami alım fiyatının Eylül 2020 ayı sonu ödemeli olmak üzere aşağıdaki şekilde olması

SIRA NO Ürünün Nevi Alım Fiyatı (TL/Kilo) 1 Yemlik Arpa 1.35 2 Sert Buğday 1.50 3 Yumuşak Buğday 1.40 4 Tritikale 1.35