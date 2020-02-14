Taçoy'dan Kıbrıslı Rumlara: Birlik olalım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, uluslararası hukuk yanında, BM parametrelerini de gözeterek, Maraş’ı hayalet şehir olmaktan kurtarıp, bölge ekonomisinin önemli bir merkezi haline getirmenin mümkün olduğunu belirtti. Taçoy, bunun hayata geçmesi için mücadele ederken uluslararası hukuku, bölgedeki mal sahiplerinin hakkını yeme düşüncesinde olmadıklarını savundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısını yarın Kapalı Maraş'ta yapacaklarını kaydeden Taçoy, alınacak kararların gelecek açısından bir umut olacağını öne sürdü.

Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini belirten Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini söyledi.

Taçoy, “Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır. Kapalı Maraş'ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“PROAKTİF BİR SİYASET İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz'de önemli bir süreç yaşandığını, bu süreçte hem denizde hem sahada hem de masada proaktif siyaset izlemeye devam ettiklerini iddia etti.

Maraş konusunda yazılı açıklama yapan Taçoy, “Türkiye’mizin, Doğu Akdeniz'de, denizlerde attığı adımlar, Türkiyemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkar ve menfaatleri içindir. Bu süreç, hem Türkiye’nin KKTC için, hem de aynı zamanda KKTC’nin Türkiye için neden önemli olduğunu gösteren bir turnusol kağıdıdır” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde sahada da Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak gelişmesinin önünü açacak adımların atılma aşamasında olduklarını dile getiren Taçoy, bu amaçla Türkiye ile KKTC hükümeti olarak, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Taçoy, şunları kaydetti:

“Bizler, Kapalı Maraş'ın terk edilmiş, bir hayalet şehirden kurtulmasını istiyoruz. Dünyada eşsiz benzersiz bir sahile sahip bölgenin, yeni bir turizm şehri olmasını istiyoruz. Kapalı Maraş'ı, Akdeniz'in yeniden bir çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bir dönemin Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi yıldızlarını ağırlayan bölgenin, yeniden eski günlerine dönmesi bir hayal değil, 'gerçektir.' Dünya yıldızlarının uğrak yeri yeniden Maraş olacaktır.”

“ÖZELDE MAĞUSA BÖLGESİ GENELDE KKTC EKONOMİSİ KAZANACAKTIR”

Bölgenin açılması çalışmaları ve açılmasından sonraki sürecin Kıbrıs Türk ekonomisini her anlamda güçlendireceğini savunan Taçoy, ekonomik göstergelerin hızla yükselişe geçeceğini öne sürdü.

Taçoy, “Özelde Gazimağusa bölgesi genelde KKTC ekonomisi kazanacaktır. Şu cümleyi de kullanmak abartı olmayacaktır. Kapalı Maraş'ı, insanlığa kavuşturduğumuz andan itibaren ekonomik patlamanın da önü açılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“Ve biz bunları isterken, planlarken, hayata geçmesi için mücadele ederken ne uluslararası hukuku, ne de bölgedeki mal sahiplerinin hakkını yeme düşüncesinde değiliz” diyen Taçoy, uluslararası hukuk yanında, BM parametrelerini de gözeterek, Maraş’ı hayalet şehir olmaktan kurtarıp, bölge ekonomisinin önemli bir merkezi haline getirmenin mümkün olduğunu belirtti.

“KARARLAR GELECEK İÇİN UMUT”

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısını yarın Kapalı Maraş'ta yapacaklarını kaydeden Taçoy, alınacak kararların gelecek açısından bir “umut” olacağını ifade etti.

Taçoy, “Her zaman Kıbrıs Türk halkının kalkınması için mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlık edeceği yuvarlak masa toplantısında alınacak kararlar, geleceğin de anahtarı olacaktır. Kimse endişe etmesin.” ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy, açıklamasında Kıbrıslı Rumlara da çağrıda bulunarak, “Kıbrıs Rum’u komşularımıza çağrım şudur; Maraş'ta, uluslararası hukuk çerçevesinde; siyasi bir adım atılacaktır. Gelin, hep beraber sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bölge barışı ve huzuru için, geleceğe umutla bakılması için atılan adımları destekleyelim. Gelin, birlik olalım.” dedi.