Taçoy ve Oğuz aday

UBP’de tartışmalı kurultayın ardından gözler MYK seçimi ve Genel Sekreter seçimine çevrildi. Dursun Oğuz ile Hasan Taçoy UBP Genel Sekreterliği’ne aday olduklarını açıkladılar.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz UBP Genel Sekreterlik görevine bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili KIBRIS TİME'a konuşan Oğuz, parti tabanından gelen yoğun istek nedeniyle bu göreve bir kez daha aday olacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da geçtiğimiz gün BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Haber Merkezi programında UBP Genel Sekreterliği’ne aday olduğunu açıklamıştı.