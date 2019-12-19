Meclis Genel Kurulu’nda bütçe maratonu sürüyor. Genel Kurul’un bugünkü gündeminde 87 milyon 987 bin 600 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi ile 75 milyon 404 bin 400 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi bulunuyor.

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında 11.00’de toplanan Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi ele alınıyor.

Bütçeyle ilgili ilk sözü Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy almak istedi. CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden söz alarak, bunun usule uygun olmadığı itirazında bulunması üzerine Taçoy, İçtüzük’te bunu engelleyen bir madde olmadığına işaret etti.

Taçoy ‘usulü’ bozdu… İlk sözü aldı

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’nin konuşmanın İçtüzüğe uygun olduğunu dile getirmesinden sonra konuşmasına devam eden Taçoy, Şirketler Yasası değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uluslararası şirketlerle ilgili yasanın bir an önce değişmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Taçoy, bu alandaki sorunların tespit edilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Serbest bölgelerde bulunan şirketlerin yaptığı işlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağı konusunda da çalışmalar olduğunu dile getiren Taçoy, bu alandaki en önemli sorunlardan birinin, bu şirketlerin ne iş yaptığının bilinememesi olduğunu kaydetti. Taçoy, 2020 içinde bu gibi alanlara yoğunlaşacaklarını anlattı.

Ticaret Dairesi’nin denetimlerine değinen Taçoy, bu yıl 5 bin 324 işyeri denetimi yapıldığını ifade etti. Tüketiciler ile satıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkları çözümlemek üzere kurulan Mal ve Hizmetler Hakem Heyetinin çalışmalarına değinen Taçoy, Metroloji Yasası’nın çok kısa süre içinde hayata geçeceğini de söyledi.

Ürün Güvenliği Yasası konusundaki çalışmalara da değinen Taçoy, İstatistik Dairesi’nin raporlar hazırlamaya devam ettiğini kaydetti. Dış ticarette teşviklerin ödenmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Taçoy, ithalatçı ve ihracatçıların online belgelerini alabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Taçoy hem teknoparklar, hem de ar-ge konusunda tüm çalışmaların tamamlandığını dile getirdi.

Start-up kültürünün desteklenmesi için bir proje hazırlandığını belirten Taçoy, küresel yazılım firmalarının ülkeye çekilmesine ilişkin çalışmaları da olduğunu anlattı.

Fuar alanının yenilenmesi, buraya tiyatro ve sergi salonları ile park yerleri eklenmesinin planlandığını anlatan Taçoy, Vizyon 2035 kapsamında birçok toplantı yapıldığını dile getirdi. Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın öngörü ve planlama çalışmalarının önemine işaret etti.

Maliye ile mahsuplaşmayı bitirdiklerini söyleyen Taçoy, gerekli yasaların geçmesinden sonra geriye yapılacak ufak bir kısım kaldığını anlattı.

60 megavatlık terminal için ihaleye çıkılacağını dile getiren Taçoy, akaryakıt tahlillerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini de anlattı. Taçoy, güneş enerjisi yatırımının da bugünlerde gerçekleşeceğini belirtti.

Türkiye ile yaptıkları görüşmelere de değinen Taçoy, çevre dostu enerji için enterkonnekte yatırımının mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Taçoy, eğer KKTC tarafı isterse Türkiye’nin bu konuda adım atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ülkeye akaryakıt getiren şirketlere yapılan denetimlerden bahseden Taçoy otomasyonun 2020 yılında tamamlanacağını belirtti.



Ataoğlu: “Bakanlığın pahalılığı önleyecek yetkileri var”

Meclis Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da bütçeyle ilgili söz aldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hep enerji kısmının konuşulduğunu, ekonomik kısmının pek gündem olmadığını anlatan Ataoğlu “Oysa bu ülkede neredeyse pahalılığı tetikleyen bir anlayış hâkim” dedi.

Bu bakanlığın pahalılığın önüne geçebilecek yetkileri olduğunu dile getiren Ataoğlu, bakanlığın denetim konusunda yeterli çalışma yapmadığını söyledi.

Bakanlık ve EL-SEN arasındaki gerginliğin hoş olmadığını söyleyen Ataoğlu, “Grev yaptılar sonra el sıkıştılar ama halk hala elektriği pahalı almaya devam ediyor” diye konuştu.

Ataoğlu, elektrik ücretlerinin ucuzlatılması için çalışma yapılacağı sözleri verildiğini hatırlatarak bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy’a “AKSA sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden sözleşme imzalanacak mı? Kıb-Tek jeneratör alımına neden karşı?” gibi sorular soran Ataoğlu, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında atılması gereken adımların hâlâ atılmadığını kaydetti.

Vizyon 2035 çalışmalarına işaret eden Ataoğlu “Umarım bu planlama düşüncelerinizi sıkıntı ve engellere rağmen hayata geçirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Şeffaflıkla ilgili söylemlerin hayata geçirilip geçirilmediğinin şüpheli olduğunu dile getiren Ataoğlu, “Madem şeffaflıktan bahsediliyor, EL-SEN’in işaret ettiği firmanın kim olduğunu açıklamak zorundasınız” diye konuştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, elektriğin ucuzlatılması için en kısa zamanda gerekenin yapılmasını istedi.

Fuar Alanı’nda Bakan Taçoy’un projelerinin hayata geçmesi için gerekli bütçe rakamı olmadığını dile getiren Ataoğlu, “Umarım o rakama ulaşır ve o projeyi hayata geçirirsiniz” diye konuştu.

Yerli ürünlerin turizm sektöründe kullanılması için gerekli adımların atılmasını isteyen Ataoğlu Hal Yasası’nın da hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.