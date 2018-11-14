Taçoy, UBP Genel Sekreteri

UBP’nin yeni Genel Sekteri Hasan Taçoy oldu.

Bugün bir araya gelen parti meclisi toplantısında Taçoy 64 oy, Dursun Oğuz ise 50 oy aldı.

Oylama kapalı zarf usulü gerçekleşti.

Oylar, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile PM üyeleri huzurunda tek tek açıldı.

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Taçoy, "Demokratik bir yarıştı. El ele, kol kola bir yola çıktık. Çıtayı yukarıya çekeceğiz." dedi.

Aday olmasına rağmen, genel sekreter seçilemeyen Dursuz Oğuz ise "Bana oy veren, vermeyen tüm PM üyelerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.