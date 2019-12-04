Taçoy istifayı yalanladı

Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın ve beraberindeki 3 yönetim kurulu üyesinin kurumdan istifa ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. YENİDÜZEN’in ulaştığı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, bu iddialara ilişkin konuşmayacağını dile getirirken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bu iddiaları yalanladı.

Taçoy: “Benim haberim yok, böyle bir şey yaşanmadı. Erdal Onurhan ile konuştum, görüştüm, konuşmamız oldu fakat istifa olmadı.” dedi.

Erdal Onurhan’ın yanında, yönetim kurulu üyesi Esat Altay, Hüseyin Ademgil ile Özgür Özerdem’in de istifa ettiği ileri sürüldü.

Söz konusu istifaların, Onurhan ile beraberindeki 3 yönetim kurulu üyesi tarafından dün gerekçeleriyle birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a ilettikleri ve Başbakan’dan randevu bekleyip, istifalarını Başbakan’a sunmak üzere oldukları ifade edildi.

Buna karşın YENİDÜZEN’in ulaştığı Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Benim haberim yok, böyle bir şey yaşanmadı. Erdal Onurhan ile konuştum, görüştüm, konuşmamız oldu fakat istifa olmadı.”diyerek bu iddiaları yalanladı.