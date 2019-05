“Taçoy genel sekreterliği bırakırsa aday olur muyum? Neden olmayım… Hiçbir kapıyı kapatmadım”

“Beni herkes bakan beklerdi. Bakan olmadığım için bana hemen ertesi gün genel sekreter olmam yönünde talepler geldi”

UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Birinci Boyut programına konuk oldu.

Resmiye Canaltay, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy’un bırakması durumunda Genel Sekreterliğe aday olacağını açıkladı.

“Yaşanan bir süreç vardı. Maalesef TV ve gazetelerde benim muhalefet sıralarında oturduğum. Bakan olmadığım için küstüğüm. Bu konularla ilgili bayağı bir yorumlar yapıldı. Bu yorumlar gerçekten bizleri çok üzdü. Biz ömrünü KKTC adamış, sırasında çocuklarımızı bırakmayı, işimizi gücümüzü bırakıp UBP için çalışmayı vazife edinmiş bir ailenin ferdi olarak beni bu şekilde suçlamaları tabi ki üzücü. Çünkü ben Resmiye Eroğlu Canaltay olarak hiçbir kimseden gidip de makam istemem. Neticede herkes de biliyor ki Eroğlu’nun prensipleri vardır. Biz o prensiplerle büyüdük ve siyasetteyiz. Biz etik değerlere çok önem veririz. Etik dışı davranışların bizi yıpratmasına asla izin vermemiz mümkün değildir ve neticede vermemizin de mümkün olmadığı bir gerçektir. Neticede de Kıbrıs Türk Siyasetine de adını yazdırmış insanlarız. Biz bir aileyiz. Biz UBP’de birçok kişi ile birlikte büyüdük, birlikte güldük birlikte ağladık. Onlar benim kardeşim, abim, kimisi amcam, kız kardeşim. Bu davranışlara bir yerde dur demek lazım idi. Çünkü eğer sessiz kalırsanız maalesef adınızı da birçok yerde kullanmak isteyeceklerdir”.

“Evet ismim hep Turizm Bakanı olarak geçti. Ama Başkanımız son anda vazgeçti. O Başkanın uhdesinde olan bir şeydi. Bunu ne tartışırım ne de tartıştırırım. Niçin kırgın olayım? Ben bakan olmak için mi vekil oldum? Yani ben zaten milletvekili olmadan önce UBP’nin her kademesinde bir savaşçı gibi KKTC için Anavatan Türkiye ile birlikte yürüyebilmek için ve KKTC halkının refah seviyesini yükseltmek için her türlü mücadelede bulunmuş kişiyim. Ben bu görevleri yaparken bana bir makam vermemişti. Ben milletvekili oldum diye benim hayatımda bir şey değişmedi. Biz zaten aile olarak bütün makamları görmüş insanlarız. Benim öyle bir derdim, gailem yok. Hizmet edecekseniz her yerde hizmet edersiniz. Hizmetin sınırı ve sınırlaması da yoktur”.

“Her iki tarafta bazı şeyleri bilerek hükümeti kurdu. Bunlar biliniyordu. Bu davaları bu dosyaları da biliyordu ve bu hükümet kuruldu. Kudret bey de bu açıklamaları yaptı. Fakat buna yargı karar verecek. Buna hiç siyasi erk karar veremez neyin ne olduğuna. Eğer yargıda ise yargıda olan bir şey için yorum yapmaya gerek yok. Bana göre çok gereksiz tartışmalardır. Bizim şuanda birlik ve beraberlik içerisinde ileriye gitmemiz gerekir. Eğer bir olay da varsa buna müsaade edelim biz değil hukuk konuşsun”.

“Bizim şuanda birlik içerisinde ülke için kalkınma hamlesi yapmamız gerekir. Oturup herkesin fikirlerini tartışması gerekir. Bu ülkenin kalkınması için muhalefetin de iktidarın da el ele vermesi gerekir. Turizm Bakanı Ünal Üstel’e her türlü desteği vereceğiz. Benim böyle bir egom yoktur. Ben yardım istendiği zaman her zaman tüm arkadaşlarıma yardıma gitmiş bir insanım. Gerek Çalışma Bakanlığında gerekse Turizm Bakanlığında olsun her konuda her türlü desteği vermeye çalışacağım”

“Tabi ki şimdi şöyle bir durum oldu. Beni herkes bakan beklerdi ya bakan olmadığım için bana hemen ertesi gün Genel Sekreter olmam yönünde talepler gelmeye başladı. Hasan Taçoy şuanda genel sekreter. İki görevi tutabilir mi tabi ki tutmak isterse tutabiliyor, bu onun uhdesinde kalmış bir şey. Hasan Taçoy genel sekreterliği bırakırsa aday olur muyum? Neden olmayım. Hiçbir kapıyı tabi ki kapatmadım.

Ben yıllarca omuz omuza mücadele ettim ama kadın olduğum için bir yerler gelmedim. Ama bu demek değildir ki ben kadınım ama başarılı değilim. Başarılı görünmeyebilirim kabineye konmadım. Ama eğer başarılı olduğuna inanıyorsanız ve sektöründe, konusunda uzman olduğuna inanıyorsanız onları da kabineye korsunuz tabi.

Genel Sekreter olabilirim tabi. Neden olmasın? Ben yıllarca İlçe Başkanlığında çok birleştirici görevlerde bulundum. Konuyu, oturup arkadaşlarla konuşup değerlendireceğiz”.