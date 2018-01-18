Tacirler: “Polis ile iş birliği yaptık...”

Tatlısu sahilinde önceki gün sabaha karşı Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibince yapılan operasyon sonucunda tespit edilen ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye gitmek için bekleyen Afrika kökenli 9 kişiyi konu sahile bırakan insan tacirleri de yakalandı...

Tatlısu sahilinde önceki gün sabaha karşı Lefkoşa polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibince yapılan operasyon sonucunda tespit edilen ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye gitmek için bekleyen Afrika kökenli 9 kişiyi konu sahile bırakan Mısır uyruklu M.A. ile KKTC uyruklu A.M tespit edilerek tutuklandı. “Bir suç işlemek kasti ile ittifak kurmak” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlı Mahmoud ile Minnoş mahkemede polisle iş birliği yaptığını itiraf etti.

Zanlı M.A.M Lefkoşa’dan, zanlı A.M ise Demirhan’dan teslim alındı...

Meselenin tahkikat memuru Ayhan Arabi, 16 Ocak tarihinde saat 01:00’de Tatlısu sahilinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucunda önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan Afrika uyruklu 9 kişinin tespit edilerek tutuklandığını ve 9 zanlının tespit edilmesi anında beraberlerinde olan 3 can yeleği ile bir kiralık aracın ise emare olarak alındığını anımsattı. Mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Afrika kökenli 9 zanlının 2 kişi tarafından araçlarla söz konusu bölgeye getirildiği ve Türkiye’ye gitmek için orada bekletildiklerini belirten Arabi, yanlarında bulunarak emare alınan kiralık aracın ise kendilerini yakalandıkları bölgeye getiren kişilere ait olduğunun öğrenildiğini söyledi. Arabi, 16 Ocak tarihinde Arfika kökenli 9 kişinin tutukluluk duruşmasından sonra geç saatlere kadar yürütülen soruşturma sonucunda isimleri tespit edilen zanlı M.AM’ın gittiği Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nden, zanlı A.M’nın ise celp dildiği Demirhan Polis Karakolu’ndan teslim alındığını açıkladı.

“Polisin her şeyden haberi vardı...”

Polis Memuru Ayhan Arabi, zanlıların Mağusa Adli Polis Amirliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirterek, ifadelerinde sadece polise yardımcı olduklarını, operasyonun her aşamasında yaptıklarından polisin haberi olduğunu ve diğer 9 zanlıdan kesinlikle para almadıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Yine zanlıların gönüllü ifadelerinde önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı N.M’nın zanlı M.O.M’un yanında çalıştığını ve zanlı N.M vasıtasıyla yine önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı P.N ile tanıştıklarını beyan ettiklerini belirten Arabi, zanlı P.N’nın diğer zanlıları tekne ile Türkiye’ye götüreceğini söhylediğini ve araçla taşımaları hususunda kendilerinden yardım istediğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis Memuru Ayhan Arabi, zanlıların resimlerinin Afrika kökenli 7 zanlıya gösterildiğini ve teşhis edildiklerini fakat diğer zanlı N.M ile P.N’ya resimler gösterildiğinde zanlı M.O.M ile A.M’yu tanımadıklarını beyan ettiklerini belirterek, zanlı N.M’nın zanlı M.O.M’un yanında çalışan ve zanlı P.N’yı zanlı M.O.M ile tanıştıran kişi olduğunu vurguladı. Arabi, önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılan Afrika kökenli zanlıların 17 Ocak tarihinde vermiş olduğu gönüllü ifadelerinde ve söz beyanlarında KKTC’de zanlı M.O.M’un ve bir adamının kendilerini Ercan Havaalanında karşıladığını, Gaziköy’deki evinde kaldıklarını, zanlı M.O.M’a kendilerini Türkiye’ye götürmek için her birinin elden 1500 Dolar nakit para verdiklerini beyan ettiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve aranan kişiler olduğunu belirten Arabi, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılar: “Tatlısu’ya polisle gittik...”

Mahkemede söz alan zanlı M.O.M polise yardımcı olduğunu ve herşeyi anlattığını söylerken, zanlı A.M ise polisle iş birliği yaptığını söyledi. Zanlı, mahkemede Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli bir amirle görüşme yaptığını ve Tatlısu’ya kadar polisle gittiklerini söyledi. Zanlı, görüştüğü polis amirinin kendisine “Bize yardımcı ol. Bunları yakalayalım. Tatlısu’ya kadar arkanızdan geleceğiz” şeklinde mesaj attığını ve tüm mesajlar ile görüşmelerin telefonunda kayıtlı olduğunu söyledi. Zanlı A.M yine mahkemede M.O.M’un kendisini arayarak 9 kişinin Türkiye’ye kaçamak istediğini söylediğini ve onları polise yakalatmak için kendisinden yardım istediğini, kendisinin ise polisi arayarak polisle iş birliği yaptığını söyledi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. Zanlılar, bugün diğer Afrika kökenli 9 zanlı ile birlikte yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacaklar.

Kaçakçılar bırakmıştı…

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Tatlısu sahilinde önceki sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye’ye gitmek için sahilde bekleyen Kamerun, Fildişi Sahili, Kongo ve Orta Afrika vatandaşı olan 3’ü kadın toplam 9 kişi tespit edilmişti.

Meselenin tahkikat memuru Ayhan Arabi, önceki gün mahkemede 16 Ocak tarihinde saat 01:00 raddelerinde Tatlısu sahilinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucunda 9 zanlının tespit edilerek tutuklandığını açıklamıştı. Arabi, zanlıların tespit edilmesi anında beraberlerinde bulunan 3 adet can yeleği ve bir kiralık aracın da emare olarak alındığını söylemişti.

