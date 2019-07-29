TABUTTA DİPLOMA

KAYBOLUYORLAR, ÖLÜLERİ ÇIKIYOR… Yabancı öğrenci sayısı ülkede kontrolsüz bir şekilde artış gösterirken, son zamanlarda ortadan kaybolan öğrencilerin günler sonra cansız bedenleri bulunuyor.

KORKUNÇ CİNAYETLER İŞLENİYOR… Ülkede son yıllarda artan kriminal olaylara bir de üniversite öğrenimi için ülkede bulunan öğrencilerin işledikleri cinayetler ve adli olaylar eklendi. Birçok öğrenci vahşice öldürüldü. Öğrencilerin çoğu zaman kendi aralarındaki husumetler nedeniyle adli olaylara karıştıkları belirtiliyor.

Devrim DEMİR

Yüksek öğrenim için Kıbrıs'ın kuzeyini seçen yabancı öğrencilerin adada karıştıkları adli olaylar ürkütüyor. Özellikle son 2 yıldır kriminal suçlara bulaşan öğrenci sayısındaki artış dikkati çekti.

Ülkeye okumak için gelen ve birçok sorun nedeniyle okulunu bitiremeyen öğrencilerin kimileri 'okulu dondurup' ülkede kaçak durumuna düşüyor.

Özellikle son 5 yılda öğrencilerin bazıları ya cinayete kurban gidiyor, ya da cinayet suçu işleyerek cezaevine gönderiliyor.

İşsiz kalınca okul harçlarını ödeyemeyen birçok öğrenci ya uyuşturucu suçuna bulaşıyor veya başka suçlara…

Ülkelerinden kilometrelerce uzakta birçok vaatle okumak için Kuzey Kıbrıs'ı seçen yabancı öğrencilerin başı kimi zaman derde giriyor ve adli olaylara karışıyorlar.

YENİDÜZEN'in öğrenci birliklerine yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Kuzey Kıbrıs'ta tacize uğrayan Nijerya uyruklu kız öğrenciler ise son 2 yıldır öğrenim için artık adayı seçmiyor. Öğrenciler bunun nedenini ise “KKTC’de polise yaptıkları şikâyetlerin hiç birinin dikkate alınmaması” olduğunu kaydediyor.

Hatta çocuk doğurup, ardından adadan kaçan Nijeryalı öğrenciler dahi var.

2015-2019 Tevfik Uzunoluk: Oda arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Ebinabo Tariyemienya: Altıncı kattan atılarak öldürüldü

Burcu Okumuş: Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Mohammad Jumma Salem: Evine giren kişiler tarafından bıçaklandı

Keneddy T. Dede: Zorla evinden kaçırıldı, arazide canına kıyıldı

Walshak Augustine Ngok: Ciddi şekilde darp edildi, öldürüldü

Obasanjo Adeola Owoyale: Başına aldığı ağır darbe sonucu öldürüldü

Kayboluyorlar, ölüleri ortaya çıkıyor

Kaçak olarak çalıştırılarak hakkını alamayan öğrencilerin birçoğu ise başka suçlar işleyerek mahkemede mağdur edildiklerini itiraf ediyorlar. ‘Alacak –verecek’ , ‘uyuşturucu’ türü suçlara bulaşan birçok öğrenci farklı suçlara itiliyor.

Aniden ortadan kaybolan öğrencilerin günler sonra cansız bedenleri bulunuyor. Ülkelerine tabutları gidiyor.

Son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerinin işledikleri cinayetler tüyler ürpertecek şekilde…

2015 ve 2017 yılları arasında Türkiye vatandaşı iki üniversite öğrencisi biri kadın iki kişi de vahşice cinayete kurban gitmişti. Katil zanlıları yakalanırken, katillerden biri müebbet biri ise 28 yıl hapse mahkûm oldu.

İşte son 4 yılda yabancı öğrencilerin bulaştığı cinayetler

28 yıl hapis cezası aldı

Mağusa’da bir öğrenci yurdunda 2015 yılında 20 yaşındaki Tevfik Utku Polat 19 yaşındaki Tevfik Uzunoluk’u boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Polat, 28 yıl hapse mahkûm edildi.

Balkondan atmışlardı…

Yine 2015 yılında Mağusa’da kaldığı dairede saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Nijeryalı Ebinabo Tariyemienya kaldığı dairenin 6. Katından iki kişi tarafından atılmıştı. Korkunç olayda Tariyemienya olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi yargılandıkları Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18’er yıl hapse mahkûm edilmişlerdi.

Sokak ortasında bıçaklanmıştı…

Ülkede üniversite eğitimi gören Burcu Okumuş da kıskançlık sebebiyle, eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüştü.

2017 yılında Mağusa’da infial yaratan olayda, Özgür Okumuş bir kafede tartıştığı eşini bir süre kovaladıktan sonra, sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 ay süren duruşmada, Özgür Okumuş 2018 yılında müebbet hapse mahkûm edilirken, Burcu Okumuş Lefkoşa’da bir üniversitede eğitim alıyordu.

Katil zanlısı kaçmak isterken yakalanmıştı…

Bir başka öğrenci cinayeti de yine 2017 yılında yaşanmıştı. Libya ve Ürdün uyruklu oldukları açıklanan iki grup arasında çıkan kavgada Libya uyruklu öğrenciler Ürdünlü Mohammad Jumma Salem’in kaldığı evi basmıştı.

Salem uğradığı saldırı sonucu bıçaklanarak öldürülürken, katil zanlısı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh Ercan Havaalanından kaçmak isterken yakalanmıştı.

Afreh, 2018 yılında Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 20 yıl hapse mahkûm oldu.

Başı taşla ezerek öldürülmüştü…

Mağusa’da infial yaratan bir başka korkunç cinayet ise 2018 yılı Ocak ayında işlendi.

Kaldığı apartman dairesinden dövülerek kaçırılan üniversite öğrencisi Nijeryalı Kennedy T. Dede, Mağusa’da Çanakkale Gölet’ine götürülmüştü. 8 kişi tarafından gölet kenarında ciddi şekilde darp edilen Dede, başı taşla ezilerek öldürülmüştü.

Ülke genelinde infial yaratan cinayetin ardından 8 kişi tutuklanmak üzere cezaevine gönderilirken, Dede’yi öldürenlerin yargı süreci devam ediyor.

2019 yılı da cinayetlerle devam ediyor…

Öldürülerek, yol kenarına atıldı…

Üniversitelerde öğrenciler arasında yaşanan kavgalar 2019 yılında da devam ediyor. Hesaplaşma derdinde olan öğrenciler, çareyi öldürmekte buluyor. Nisan ayında Haspolat-Taşkent Anayolu’nda yol kenarında bulunan ceset polisi harekete geçirmişti.

19 Nisan tarihinde vücudunda ciddi darbeler bulunan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok’un cinayete kurban gittiği yapılan otopside belirlenmişti.

Polisin yaptığı soruşturma neticesinde kız meselesi yüzünden çıktığı tespit edilen olayda, soruşturma amaçlı birçok kişi tutuklanırken Ngok’u öldürdüğünü itiraf eden Nijeryalı bir öğrenci yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Nghok cinayetinin yargı süreci yeni adli yılda başlayacak.

9 gün boyunca arandı, cesedi bagajda bulundu…

Haziran ayı sonlarında ortadan kaybolan ve arkadaşları tarafından polise ihbar edilen Nijeryalı üniversite öğrencisi Obasanjo Adeola Owoyale’nın cansız bedeni aracının bagajında bulundu.

10 Temmuz tarihinde bulunan cesette yapılan otopside, Owoyale’nin cinayete kurban gittiği tespit edilmişti.

Cinayetle ilgili polis yürüttüğü ileri soruşturmasında 12 kişiyi tutuklarken, zanlıların 6’sı serbest kaldı, 6 zanlı aleyhindeki soruşturma devam ediyor.