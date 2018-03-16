Tabut yola düştü!

Baf’ta bir cenaze kiliseye taşındığı sırada tabutla birlikte yolun ortasına düştü.

Alithia ve diğer gazetelerin fotoğraf desteğiyle aktardığı habere göre olay dün sabah 10.45’de meydana geldi. Baf’taki bir kiliseye cenaze taşıyan aracın arka kapısının Baf girişindeki Konia dönel kavşağından geçiş yaptığı sırada açılması sonucunda tabutun yola düştüğü belirtildi.

Cenaze aracı sürücüsünün durumu fark ederek, tabutu yoldan toplamak için aracı derhal durdurduğu ancak olayın dönel kavşakta meydana gelmesinden dolayı trafiğin bir süre aksadığı kaydedildi.

Haberi veren gazeteler, yola düşen tabutun açılmamasını “teselli” olarak niteledi.