Tabiplerin davası 6 Temmuz'da görüşülecek
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yüksek riskli ülkelerden Kıbrıs'ın kuzeyine karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi'ne ara emri basvurusunun duruşması 6 Temmuz Pazartesi saat 10.00'da yapılacak.
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin (KTTB) yüksek riskli ülkelerden Kıbrıs'ın kuzeyine karantinasız giriş kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi'ne ara emri basvurusunun duruşması 6 Temmuz Pazartesi saat 10.00'da yapılacak.
KTTB Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yüksek riskli ülkelerden gelenlerin Kıbrıs'ın kuzeyine karantinasız girişiyle ilgili kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için YIM'e çdava dosyalamıştı.
Başsavcalığın itiraz dosyalamasına olanak tanınması amacıyla dava bugüne ertelenmişti
Başsavcılık bugün itiraz dosyaladı. itiraz dosyalanan davaya Sağlık Ali Pilli de katıldı.
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Etiketler : Tabipler Birliği, mahkeme, karantina
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