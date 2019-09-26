Tabipler Odası’na üye olmadığı öğrenildi

Sahte doktorluk yaptığı iddiası ile şikayet üzerine tutuklanan zanlı C.S.S., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olguları aktardı.

Polis, C.S.S.’nin Kıbrıs Türk Tabipler Yasası’na aykırı hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 2019 yılı Ağustos ve Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktor diploması olmadığı halde kendisini psikiyatrist ve hipnoterapist olarak tanıtıp, 250 TL karşılığında hasta kabul ederek, işlem yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının herhangi bir doktor diploması olmadığını ve Tabipler Birliği Odası’na üye olmadığını da mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışını yasakladı.

Sağer, zanlının ayrıca KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.