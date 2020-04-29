Tabipler Birliği’nden temassız işlem çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Covid-19 hastalığının yayılmasında etkili bulaşma kaynakları arasında kağıt paraların, kredi kartlarının, pos cihazlarının, bilgisayar ve ATM makinelerinin klavyelerinin ortak kullanılması, elden ele geçirilmesi de olduğuna dikkat çekti ve bankacılık sektöründe online işlemlerin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesini istedi.

Ayrıca bankalarda birçok kişinin 2 metrelik sosyal mesafeye uyulmaksızın bir arada bulunmasının da hastalığın yayılma riskini artırdığını belirten Tabipler Birliği, illa ki şubelerden yapılması gereken yüz yüze işlemlerde müşterilerle banka çalışanları arasına fiziksel bariyer oluşturacak cam veya plastik panellerin yerleştirilmesinin, hem müşterilerin hem de banka çalışanlarının uygun şekilde maske kullanıyor olmasının, iç mekanlara randevulu şekilde ve sosyal mesafeyi korumaya uygun sayıda müşterinin alınmasının sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde temassız kredi kartlarının kullanılması yaygınlaştırılmalı”

KTTB Başkanı Özlem Gürkut, bankacılık ve finans sektörüne çağrıda bulunduğu açıklamasında, kredi kartlarının kullanımında pos cihazlarına kod numarası girilirken oluşan temasın riski nedeniyle temassız kredi kartlarının ülkede kullanımının yaygınlaştırılması için acilen çalışma başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gürkut, açıklamasında şunları ifade etti:

“Belirttiğimiz konuların ele alınarak hızla gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılmasının önemine tekrar vurgu yapar, bankacılık ve finans sektörü yetkilileri olarak göstereceğiniz duyarlılık, özen ve anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.

Günümüze kadar toplum olarak sağladığımız başarıyı sürdürmek için birlikte, bilinçli ve sorumlu davranmaya devam etmemiz önemlidir. Güzel günlere ulaşmak kendi ellerimizdedir.”

Pandemik olarak seyreden COVID 19 hastalığıyla mücadelenin sadece sağlık sektörünü değil günlük yaşamın tüm kademelerini etkilediğine dikkat çeken Gürkut, başarılı bir şekilde yönetilmesinin de aynı şekilde çok yönlü olarak ele alınmasıyla olabileceğini ifade etti.

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, ilgili tüm sektörlerin sağlık alanındaki yetkin ve yetkililerin rehberliğinde ortak olarak ve belirli bir amaç doğrultusunda çalışmalarının kendilerini başarıya götürecek en önemli şeylerden birisi olduğunu söyledi.

Özlem Gürkut, “COVID 19 enfeksiyonu, enfekte olmuş ve virüsü taşıyan kişilerin öksürme, hapşırma, konuşma gibi eylemleri sırasında solunum yollarından saçılan hastalık etkeninin 2 metreden daha yakınlarındaki sağlıklı bireylere direk temasları veya bu hastalık etkenlerinin bulaştığı yüzeylere sağlıklı bireylerin temas edip kendi solunum yollarına elleri ile virüsü taşıması sonucu yayılmaktadır. Virüs ayrıca havadan damlacık ve damlacık çekirdekleri (airborne) yolu ile de bulaşabilmektedir” dedi.