Tabipler Birliği'nden 'filyasyon uyarısı'

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranabilmesi için filyasyon ekibini güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığı’nı ekibini güçlendirmeye çağırdı.

Testlerin, temaslı takiplerin, karantinaya alınan kişilerin ve COVID-19 pozitifliği saptanarak tedavi ve takip altına alınan hastaların kayıtlarının tutulacağı güvenilir bir yazılım sistemi oluşturulması gerektiğini de belirten KTTB, bu konuda da harekete geçilmesini istedi.

KTTB adına açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, “Filyasyon ekibi artan hasta sayısını karşılayabilmelidir, aksi takdirde yeni çıkan vakaların kontrolsüzce artma riski mevcuttur” dedi.

Vudalı, COVİD-19 vakaları yeniden görülürken yapılması gerekenleri aktardı.

COVID-19’un toplumdaki bulaşını azaltabilmek için iki temel yöntem olduğunu kaydeden Vudalı, “Birincisi el yıkama, fiziksel mesafe kuralına uyma, ellerle yüze dokunmama, maske takma gibi bireysel yöntemler, ikinci de filyasyon çalışmasıdır” dedi.

Sağlık sistemi kapasitesi düşük olan ülkelerde bu iki yöntemin öneminin arttığını söyleyen Vudalı, filyasyonu COVID-19 ile mücadelenin “bel kemiği” diye nitelendirdi.

Bu çalışmayla hastanın hikayesinin, son iki günde kimlerle, ne kadar süreyle, nerede görüştüğü bilgilerinin elde edildiğini, temaslılarının karantinaya alındığı ifade eden Vudalı, böylece yeni bulaş zinciri oluşumunun engellendiğini söyledi.

Vudalı, “Filyasyon uygulamasını ilke olarak benimseyen ülkeler COVID-19 hastalığının bulaş hızını önemli ölçüde düşürdü” dedi.

Adanın kuzeyinde pozitif vakaların görülmeye başladığı anımsatan Vudalı, “Toplum olarak bireysel önlemlerimizi almamız önem kazandı” vurgusunda bulundu.

KTTB olarak, Sağlık Bakanlığı’nı, filyasyon ekibini güçlendirmeye çağırdıklarını belirten Vudalı, “Filyasyon ekibi artan hasta sayısını karşılayabilmelidir, aksi takdirde yeni çıkan vakaların kontrolsüzce artma riski mevcuttur” dedi.

KKTC’ye ait verilerin oluşturulması, tutulması ve kendi ülkemizin tedavi, takip ve önleme politikalarının hekimlere dayandırılarak oluşturulması gerektiğini belirten Vudalı, “Testlerin, temaslı takiplerin, karantinaya alınan kişilerin ve COVID-19 pozitifliği saptanarak tedavi ve takip altına alınan hastaların kayıtlarının tutulacağı güvenilir yazılım sistemi oluşturulması için de derhal harekete geçilmelidir” açıklamasında bulundu.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesidir.

Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil edilir.

Vaka görüldüğünde filyasyon çalışması gerektiriyorsa hastalık geriye doğru taranır. Filyasyon çalışması kapsamında, vakanın kaynağını bulmak ve belirlemek için çalışmalar yapılır. Hasta ve hastayla teması olanlar da dahil koruma altına alınması önlemleri uygulanır.