Tabipler Birliği son kararı verecek!

Didem MENTEŞ

Kamuoyunda “fetüs davası” olarak bilinen ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davasının istinafı sonuçlanması ardından gözler suçlu bulunan doktorların mesleki durumuna çevrildi.

Yüksek Mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilen Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Verda Özkent Tunçbilek ve Dr. Rasiha Serdaroğlu’nun bundan sonra ‘doktorluk’ mesleğini icra edip etmeyecekleri merak konusu oldu.

Doktorların yargılama süreci bitmesiyle birlikte Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, 3 doktorla ilgili karar verecek.

YENİDÜZEN’e konuşan Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’nda karar metnini inceleneceğini, gerekli incelemeden sonra Tabipler Birliği Onur Kurulu’na konunun gönderileceğini belirtti.

Dr. Airfoğlu: “Karar metni değerlendirildikten sonra karar verilecek”

YENİDÜZEN’e konuşan Tabipler Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, davayla ilgili Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararın tam metninin henüz ellerine ulaşmadığını, avukatları aracılığıyla kararı aldıktan sonra değerlendirme yapılacağını açıkladı. Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’nda karar metnini inceleneceğini söyleyen Arifoğlu, incelemeden sonra gerek görülürse Tabipler Birliği Onur Kurulu’na gönderileceğini belirtti. Arifoğlu, şuan için Tabipler Birliği’nin bu konuda herhangi bir kararı olmadığını, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan ve Onur Kurulu karar verdikten sonra gerekli açıklamanın mutlaka yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise bu durumun tamamen K.T. Tabipler Birliği Yasası altına düzenlendiğini, Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir şekilde ceza verme yetkisi olmadığını söyledi. Besim, söz konusu doktorlardan hiçbirinin devlet çalışanı olmadığını bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın sicil anlamında yapacağı bir şey olmadığını belirtti.

Besim: “Bu doktorların devlet çalışanı değil Sağlık Bakanlığı’nın sicil anlamında yapacağı bir şey yok”

Sağlık Bakanı Filiz Besim ise hekimlerin mesleklerini icra etmemesi ve men edilmeleriyle ilgili durumlarının tamamen K.T. Tabipler Birliği Yasası altına düzenlendiğini, Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir şekilde ceza verme yetkisi olmadığını söyledi. Besim, Tabipler Birliği’nin de karar metnini aldıktan sonra Yönetim Kurulu konuyu ele alıp, gerek gördüğü takdirde Onur Kurulu’na devrettiğini ve Onur Kurulu’nun ne gerekirse onu yaptığını aktardı. Besim, söz konusu doktorlardan hiçbirinin devlet çalışanı olmadığını bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın sicil anlamında yapacağı bir şey olmadığını belirterek, “bu tamamen bizim onların çalıştıkları mekanları denetlemedir görevimizdir. Ceza verme tamamen Tabipler Birliği’nin uhdesinde olan bir konudur” dedi.

Tabipler Birliği Onur Kurulu’ndan meslekten men edilmeleri kararı çıkması halinde ve sağlık merkezlerinde çalışmaları durumunda ne olur sorusu üzerine Sağlık Bakanı Besim, “Tabipler Birliği bunları polise bildirir ve polis çalıştırmaz. Kuzey Kıbrıs’ta Tabipler Birliği izni olmadan hiçbir hekim meslek icra edemez. Elbette ki böyle bir karar çıkarsa, Sağlık Bakanlığı bunları denetlerken bunu görürse bildirir. Ama bu tamamen Tabipler Birliği Yasası altındadır ve Tabipler Birliği bunu polise bildirir. Burada Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir durum yoktur” dedi.

3 doktor ceza almıştı

Hatırlanacağı üzere Girne’deki ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davasında istinaf kararı 15 Mart’ta açıklanmıştı. Alt mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezası alan Dr. Fahri Karagözlü’nün cezası 2 yıl 9 aya, 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Rasiha Serdaroğlu’nun cezası ise 2 yıla düşürülmüştü.

Alt mahkmede beraat eden Dr. Verda Ö. Tunçbilek ve Taner Okburan’a ise 1’er yıl hapis cezası verilmişti. Öte yandan Ayşegül İşbilen’in 2 yıl olan cezası ise değişmemişti.

Alt mahkeme tarafından da beraat ettirilen Dr. Mehmet Ali Tunçbilek aleyhinde Yüksek Mahkeme’de de herhangi bir hapislik cezası verilmemişti.