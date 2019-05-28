Tabancayı bahçeye gömdüler

Esentepe’de 25 Mayıs’ta H.K.(E-33) ve Y.E.Y.’nin (E-37) kaldıkları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 3 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bahçe içerisinde gömülü vaziyette bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet canlı mermi bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

HIRSIZLIK



Girne’de dün “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde unutulan kadın cüzdanı ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 Euro ve 25 stg nakit para sürüş ehliyetinin M.D.Ö. (E-22) ve B.S. (K-23) tarafından çalındığı tespit edildi.

Çalınan eşyalar ve paralar ile satın alınan 2 bin 750 TL değerindeki İphone 7 plus marka cep telefonu zanlı M.D.Ö.’nün tasarrufunda bulunarak emare alındı. M.D.Ö. ve B.S. tutuklandı.



VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

Lefkoşa’da bir üniversitenin kampus alanı içerisinde F.K(E-27) ve M.H.K.(E-23), okula çağırdıkları taksi şoförü E.G.(E-38) ile aralarında çıkan tartışma sonrası birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada burnuna aldığı darbe sonucu E.G.nin burnu kırıldı. Adı geçen şahıslar tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanı’nda dün M.Z.S.A.M. (E-48) tasarrufunda 50 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.