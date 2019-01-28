Tabanca değil çakmak çıktı

Lefkoşa’da Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde kavgaya karışan ve tasarufunda tabanca olduğu ileri sürülen zanlıların tasarruflarındaki aletin silah şeklinde bir çakmak olduğu anlaşıldı.

Poliste tutuklu bulunan zanlı D.A.S ve çakmak silahı saklaması için yardım ettiği söylenen zanlılar N.S ve G.H aleyhilerine dava okunarak, serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ocak 2019 tarihinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi Dereboyu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde Lefkoşa'da sakin Zanlı Dursun Ali Sevindik’in kavga ettiği bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca sanılan çakmağı, tasarruf edip taşıdıktan sonra olay yerinden ayrılıp saklaması için Lefkoşa'da sakin kız arkadaşı olan zanlı N.S ve onun kızı olan zanlı G.H’ye vermesiyle gerçekleşmişti.