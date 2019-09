"Taban, Tatar'ın aday olmasını istiyor"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti tabanının Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar’ın aday olması yönünde istemi olduğunu kaydederek, Genel Başkanın üyenin sesini dinleyeceğini düşündüğünü söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre TV Güneş’te “Parantez” programına katılan Gardiyanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalar yaptı.

“UBP ADAYLIK İÇİN MÜNHAL Mİ AÇTI?”

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili “UBP münhal mı açtı ki başka adaylar konuşuluyor?” sorusunu soran Gardiyanoğlu, “Tüzük net, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi parti meclisi uhdesindedir, UBP’nin teamülleri bellidir, UBP’nin tarihinde hiçbir zaman bir Genel Başkanı çıkıp ben adayım dememiştir, UBP’nin üyesinin karşısında duran hiçbir Genel Başkan olmamıştır. Gün gelir taban adayın kimin olacağını söyler, o kişi de aday olur” şeklinde konuştu.

“TABANIN KİMİ İSTEDİĞİ NET”

Gardiyanoğlu, hedefin, ekim sonu parti meclisinin adayı ilan etmesi olduğunu ifade ederek, tabanın kimi istediğinin net olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

“Taban UBP Genel Başkanı Tatar’ın aday olmasını istiyor. Genel Başkanın da üyenin sesini dinleyeceğini düşünüyorum. Ersin beyle uzun süre çalıştım. Yüksek bir enerjisi vardır. Her partiden insanlarla konuşan, her eve girebilecek samimi bağlantıları olan bir kişidir. Sevilen bir kişidir. Bu ülkeyi ve halkımızı seven bir kişidir Dolayısı aday olacağına ve kazanacağına inanıyoruz.”

“FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ DİPSİZ BİR KUYU”

Kıbrıs meselesinin de konuşulduğu programda Gardiyanoğlu, “federasyon görüşmeleri dipsiz bir kuyu, federasyon tamamen çöktü” diyerek, Amerika’da yapılan görüşmenin fayda sağlayacağına inanmadığını belirtti.

“60 Cumhuriyetini gasp eden bir komşumuz var karşımızda. Rum’un herhangi bir anlaşmaya ihtiyacı yok, dünya tanıyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor. Rum ekmek dilimi politikası yapıyor. Bizden dilim dilim koparıyor” diyen Gardiyanoğlu, “Ya konfederasyon, ya da iki farklı devletle bir çözüm. Bizim savunduğumuz tezler bunlar” şeklinde konuştu.