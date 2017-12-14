“Taammüden Cinayet”ten YARGILANACAK

Girne Ceza Mahkemesi, sanık Yaşar Akdoğan aleyhine getirilen ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’ davalarıyla ilgili ön tahkikat duruşmalarında dinlenen 4 tanığın şahadetini ‘yeterli’ bularak, davayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale etti. Dava 28 Aralık’ta Ağır Ceza Mahkemesi gündemine gelecek…

Didem MENTEŞ

Girne’de 2016 Aralık ayında evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan sanık Yaşar Akdoğan hakkındaki PI (ön) tahkikat duruşmaları tamamlandı. Mahkeme, sanık Akdoğan aleyhine getirilen ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’ davalarına yönelik, duruşmalarda dinlenen tanıkların şahadetlerinin ‘yeterli’ olduğuna kanaat getirerek, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmesi için havale edilmesine karar verdi. Sanık Yaşar Akdoğan ile ilgili cinayet davası 28 Aralık Perşembe günü oturum yapacak olan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündemine gelecek.

İlk olarak avukatın talebi görüşüldü

Sanık Yaşar Akdoğan ile ilgili yürütülen PI (ön) tahkikat duruşması dün kaldığı yerden devam etti.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen PI (ön) tahkikat duruşmasında, davada İddia Makamında Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve sanık Yaşar Akdoğan’ı temsilen avukat Boysan Boyra ile avukat Emre Kadri hazır bulundu.

Mahkemede ilk önce avukat Boyra’nın geçen duruşma talepte bulunduğu husus görüşüldü.

Boyra, Savcı Akyener’in dava dosyasında bulunan tanık ifadelerinin bir kısmını, Mahkeme tarafından tanık olarak çağrılarak, tanık olarak mahkemeye sunmasını talep etmişti.

Savcı, talebe yanıt verdi

Yargıç Mesutoğlu, geçen duruşma yapılan talep üzerine Savcı Erdinç Akyener’e söz hakkı verdi. Avukatın, Mahkemeler Yasası’nın 62’inci maddesine atıfta bulunarak kendisini tanık olarak dinlemek istediğini anımsatan Savcı, söz konusu maddenin herhangi bir olay veya suç olduğunda kişilerin celp edilmesiyle alakalı olduğunu, iddia makamıyla ilgili olmadığını söyledi. Yargıç, savcı ve avukat şeklinde yargının 3 ayağı bulunduğunu, Boysan Boyra’nın yapmış olduğu taleple, yargının savcı ayağının koparılıp yerle bir edildiğini söyleyen Erdinç Akyener, Anayasa’da Savcıların haklarıyla ilgili madde bulunduğunu, avukat Boyra’nın bunu okumuş olsaydı bu talepte bulunmayacağını ifade etti.

“Tanık olsaydım iddia makamına kim bakacaktı?”

Akyener, “Farz edelim ki tanık olsaydım, iddia makamına kim bakacaktı? O zaman dosya ne olacaktı? Sanığı kim istintak edecekti? Bu talebi bir stajyer avukat yapmış olsaydı, ona başlamadan başka bir meslek seçmesini önerirdim. Hatta baro tarafından düzenlenen sınava gençlerimiz gibi tecrübeli avukatları da tekrar koymamız düşüncesindeyim” diyerek yanıt verdi. Akyener, Mahkemenin bu davanın ağır cezalık olup olmadığına karar vermesi gerektiğini belirterek, davanın havalesini istedi.

Mahkemeden avukatın talebine ret!

Yargıç Mesutoğlu ise iki tarafın talebini dinledikten sonra bu taleple ilgili kararını açıkladı. Mahkemeler Yasası’nın 60’ıncı maddesine değinen Mesutoğlu, ilk tahkikatın sadece soruşturma olduğunu yargılama olmadığını bu nedenle mahkemeden tanık çağırmasının gerekli olmadığını, bu yetkinini Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğunu dolayısıyla müdafaanın talebeni ret etti.

Şahadetler yeterli bulundu, dava havale edildi

Daha sonra ise davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale konusu görüşülerek, karara bağlandı.

İlk sözü alan Avukat Boyra, PI soruşturmalarının tamamlanmadığını ve davanın havale edilmesine itirazları olduğunu beyan etti.

Savcı Erdinç Akyener ise iddia makamı olarak PI maksatları bakımından 4 tanık dinletip50 emare sunduklarını söyledi. PI duruşmalarının bir kovuşturma olduğunu ve yargılama yapılmadığını vurgulayan Akyener, Mahkemelerin bu davayı evraklar üzerinden de havale etme hakkı olduğunu da ifade etti. Kıdemli Savcı Akyener, davayla ilgili yeterli şahadet olduğuna inandıkları için davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesini talep etti.

4 tanık, 50 emare sunuldu

Yargıç Mesut Mesutoğlu ise huzurunda yapılan tüm beyanların ardından sanık Yaşar Akdoğan ile ilgili dava dosyasının sevkine yönelik kararını açıkladı. Mesutoğlu, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 203 ile 204’üncü maddesi olan ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’ suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevkine yönelik ilk tahkikat duruşmalarının yapıldığını, iddia makamının davayla ilgili 4 tanık ve 50 emare sunduğunu aktardı. Sanığın kızının da dinlendiği davada oturumun kapalı yapıldığını anımsatan Yargıç, avukatların tahkikatın tamamlanmadığını iddia ettiğini söyledi.

Şahadetler yeterli bulundu

Mahkemenin ilk tahkikat maksatları bakımından tanık ifadelerinin yeterli olup olmadığına dair davayı havale etme yetkisine sahip olduğunu belirten Yargıç, davayla ilgili huzurunda yapılan tüm şahadetleri bütün olarak ele aldığı zaman sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için yeterli olduklarına dikkat çekti. Yargıç Mesut Mesutoğlu, sanık Yaşar Akdoğan ile ilgili davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini vurgulayarak, 28 Aralık Perşembe günü oturum yapacak olan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündemine getirilmesi yönünde karar verdi.