T80’e dünyanın teknolojisi sığdı

Turkcell, yeni akıllı cihazı ile teknoloji pazarına iddialı bir giriş daha yaptı. Turkcell, T serisinin en yeni akıllı telefonu T80’i Kuzey Kıbrıs’a taşıdı.

Turkcell T80 kolay kullanımlı arayüzü, ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefonun 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler çok daha canlı hale geliyor. Cihazın en büyük özelliği olan çift kamera tarafında, otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi fotoğrafçılık özellikleri sunuluyor.

Turkcell’in açıklamasına göre tarifeye ek ayda 43.90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan T80, 499 TL ön ödeme yapılarak 1 GB interneti ile birlikte ayda 19.90 TL’ye de alınabiliyor.

5.2 inç ekran büyüklüğüne sahip T80’le birlikte ekran koruyucusu da hediye ediliyor.