“T izinleri durdurulmalı, şirketleşme modeli gündeme gelmeli”

Uzun yıllar toplu taşımacılık sektöründe hizmet vermiş İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, toplu taşımadaki sorunlara işaret etti, T izinlerinin derhal durdurulması gerektiğini belirtti

“ŞİRKETLEŞME…” (T) izinlerinin durdurularak şirketleşeme modelinin gündeme gelmesi gerektiğini anlatan Hamzaoğulları, “Devlet elini uzatmazsa otobüsçüler yaşayamaz” dedi.

Devrim DEMİR

Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni Ticari Araç İşletme İzni ( T izni) vereceği iddiaları, gözleri toplu taşıma sektörüne çevirdi.

Uzun yıllar toplu taşımacılık sektöründe hizmet vermiş CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, toplu taşımadaki sorunlara işaret etti, T izinlerinin derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Hamzaoğulları, otobüs taşımacılığının Kıbrıs’ın güneyinde düzenli bir sisteme girdiğini, ancak kuzeyde halen bir sistem sağlanamadığını ifade etti.

Otobüsçüyü destekleyen bir zihniyetin olmadığını ifade eden Hamzaoğulları, “Toplu taşımacılık çok sıkıntılı, hedeflenen planlanan şirketleşme olayı gündeme gelirse, ivme kazanılabilir. Bu yapılmazsa ivme kazanılmaz” dedi.

Hamzaoğulları: “Şirketleşme modeli gündeme gelmeli”

Lefkoşa Terminal alanındaki KAR-İŞ ilan panosuna asılan 36 isim veya işletmeye verilmesi planlanan yeni T izinlerini anımsatan Hamzaoğulları, bir an önce şirketleşme modelinin gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

Otobüs taşımacılığının Kıbrıs’ın güneyinde düzenli bir sisteme girildiğini ifade eden Hamzaoğulları, “ (T) izinlerinde sıkıntı, gelişim içinde olan yerleşim yerlerinde artacak. Nüfusumuz nasıl ki bilinmemekte, bu nüfusun nasıl geliştiğini de nerelerde hangi yerleşim yerlerine yerleştikleri de soru işaretleri ile dolu. Otobüsçüyü destekleyen zihniyet yoktur. Destekleyen bir zihniyet olsa önce şehir içinde veya dolaşılan yerlerde bir ring yapılırdı. Bu bölgelerde bulunan toplu taşımacılık yapanların bu ringden geçmek zorunda olduklarının altı çizilirdi. Kuralları olması gerekir” dedi.

“Kooperatif kurulacaksa T izni verilmemelidir”

Bir otobüs almanın ciddi maliyet gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, ring (hat) kurulmadığı takdirde ciddi sıkıntılar yaşanacağını kaydetti. Kooperatif kurulacaksa T izinlerinin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biray Hamzaoğulları, “Burada birkaç şık var. Öğrenci taşıma kirası 240 TL’dir. Araç sayısını çoğaltarak meslektaşlarım para kazanacaklarını zannediyorlar. Zaman durmuyor, oteller, yolcusu, işçisi taşınacak bunlar nasıl olacak. Eskiden her 750 insana bir otobüs izni bir taksi bir kamyon izni verilirdi. Bu dengede kayboldu. Otellere 3 taksi izni, 3 otobüs izni verilmesi gerekir. Bu kez daha değişik sorunlar ortaya çıktı ve meslek sıkıntıya girdi. Şirketleşmeyi gündeme getirip arka sokaklarda (T ) izni vermek apayrı bir olay. Geçmiş izin kurulu başkanlarının büyük rantlar sağladığı meslektaşlarım tarafından biliniyor” dedi.

“Mal sahipleri eziliyor”

(T) izinlerinin durdurularak şirketleşeme modelinin gündeme gelmesi gerektiğini savunan Hamzaoğulları, şirketlerin kurulmasına dair devletin elini uzatması gerektiğini belirterek, “Devlet elini uzatmazsa otobüsçüler yaşayamaz” dedi.

Üniversitelerle ilgili de sıkıntılar yaşandığını kaydeden Biray Hamzaoğulları, “Üniversiteler ihtiyaçlarını karşılayamayacağımızı söylüyor. Onlar 300 Euro çocuk başı sosyal etkinlikler adı altında alırken, 100 bin çocukta bu 30 milyon Euro eder. Karşılığı 200 milyon TL’dir. 200 milyon TL alan üniversitelerle rekabet edecek, bine yakın araç 430 sözleşme Milli Eğitim Bakanlığında yapılan sözleşme sahipleri ile sıkıntı burada. Ring kurulsa bu yapılsa mal sahipleri de ezilmeyecek.”

“Üniversiteler bu işten uzaklaştırılmalı”

Ülkede toplu taşımacılığın çok sıkıntılı olduğunu ve hedeflenen planlanan şirketleşme olayının gündeme gelmesi takdirde, toplu taşımacılığın ivme kazanacağını ifade eden Hamzaoğulları, “Şirketleşme yapılmadığı takdirde, toplu taşımacılıkta ivme kazanılmayacak. Devlette sözleşme yaparsanız şehir içinde 240 TL alırsınız, 50 kişi üniversiteye taşırsanız 400 TL kazanırsınız. Sıkıntılar burada baş gösteriyor, bu iş bir an önce masaya yatırılmalı. Üniversiteler bu işten uzaklaştırılarak, halka para kazandırılması gerektiği inancındayım, ancak ne kadar başarılı olunur bilinmez.”

Eğitim dönemi başlamadan ciddi sıkıntılar yaşandığını ve grevlere gidildiğini kaydeden Hamzaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nın her yıl Ağustos ayına kadar düzenlemelerini yapması gerekirken, beklediğine işaret etti.

Hamzaoğulları, “Hal böyle olunca herkes tetikte bekliyor. Siyasette işin içine girince geldiğimiz nokta ne yazık ortada. Siyasetin ivme kazanması, taşımacılığın daha doğru bir yol alması gerekir. Mağusa bölgesinde bir üniversite İskele’de T izni olmayan birine iş verdi, şuanda ilgili kişi Yol İzin Dairesine müracaat etti ve 2 ayrı T izni talep etmekte. Bu talep onaylanabilir. İskele ve Karpaz bölgesinde de otobüsler sıkıntılı” dedi.

İskele CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Karpaz bölgesi ve köylerinin eksikliklerine de vurgu yaptı:

“Küçük esnaf perişan”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Bafra bölgesinde kumarhaneli otellerin bölgenin cazibesini artırdığını söyledi, ancak bu gazinolara gidişlerin alışkanlık haline dönüşmemesi için temennide bulundu.

Hamazaoğulları, küçük esnafın Karpaz bölgesinde “perişan olduğunu” belirtti, meselenin basit tedbirlerle geçiştirilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Hayvancılıkta verim alınmadığını büyük sıkıntılar yaşandığını ifade eden Hamzaoğulları tarlada üretilenin karşılığı olmadığı için gençlerin de kaçtığının altını çizdi.

Karpaz’a ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini belirten Hamzaoğulları, bölgede işsizliğin yüzde 20 dolaylarında olduğunu söyledi.

9 yıldır tamamlanmayı bekleyen yol…

İskele CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Karpaz bölgesindeki yollara da değindi.

Hamzaoğulları, Çayırova-İskele arasındaki yolun 9 yıldır tamamlama beklediğine dikkati çekti. Bölgede bazı yolların ufak dokunuşlarla sıkıntıların giderilebileceğini ifade eden Hamzaoğulları, Kumyalı-Pamuklu yolu arasındaki 3 virajın sıkıntılı virajlar olduğunu belirterek, ciddi ölümlü kazaların yaşandığını anımsattı.