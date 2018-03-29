T izinleri anında verilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yapılacak ticari araç işletme izni yenileme başvuru işlemleri, gerekli harcın yatırılmasıyla birlikte anında tamamlanıp yenilenmiş ticari izin başvuru sahibine verilebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ticari araç sahipleri bu hafta başından itibaren Lefkoşa’daki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi İzinlendirme ve Denetleme Şubesi’ne yapacakları işletme izni (A-B-T-Z) yenileme başvurularıyla birlikte gerekli harcı yatırmalarının ardından yenilenmiş ticari işletme izinlerini anında alabiliyor.

Bu arada geçmişte izin yenileme başvurusu yapan, harcını yatıran ve makbuzunu alan ancak yenilenmiş izni almayan ticari araç sahiplerinin, bakanlığa giderek yenilenmiş izinlerini almaları gerekiyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, kaymakamlıklar aracılığıyla yapılan ticari işletme izni yenileme başvurularının, gerekli harcın yatırılmasının ardından en geç 1 (bir) ayda sonuçlandırılacağını belirtmişti.