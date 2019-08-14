Sydney'deki saldırgan Kıbrıslı Türk

Sydney Emniyet Müdürü Mick Fuller bu sabah düzenlediği basın toplantısında, 20 yaşındaki saldırganla ilgili bilgiler verdi, saldırıda "terör bağlantısı olduğunu düşünmediklerini" söyledi.

Fuller, 24 yaşındaki bir seks işçisini öldüren ve yakınlardaki bir otelde 41 yaşındaki bir kadını bıçaklayan Ney'in, "daha fazla insanı öldürmek için' sokağa çıktığını belirtti.

Ney'in "önemli bir suç sicili bulunmadığını" belirten Fuller, "Küçük hırsızlıklar ve çevresine tahribat gibi suçlar işlemiş. Ayrıca ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük çaplı şiddet geçmişi var. Ailesi, polise Ney'in kayıp olduğunu bildirmiş" dedi.

Fuller, hastanede tedavi altına alınan Ney'i sorguladıktan sonra olayı daha iyi anlayabileceklerini belirtti.

Elindeki kanlı bıçakla bir arabanın üzerine çıkarak "Allah-ü Ekber" diye bağırdığı duyulan Ney'i olay yerindeki bazı kişiler ellerindeki sandalyeler ve süt şişesi kasalarıyla durdurmuştu.