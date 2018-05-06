"Suya düşen damlalar" Ebru Sergisi yarın açılıyor

Ebru sanatçısı Milhan Lakadamyalı'nın "Suya Düşen Damlalar" isimli ebru sergisi yarın açılıyor.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde yer alacak serginin açılışı yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Sergi 12 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ebru Lakadamyalı kimdir?

Milhan Lakadamyalı, 1971 yılında Lefkoşa’da doğdu. Orta eğitimini Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu.

1995 yılında KKTC Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nde kamu görevine başladı.

1997-2000 yılları arasında, Brüksel’de Fransız dili eğitimi aldı.

2003’te Hukuk Dairesi’nde İngilizce Mütercim-Tercüman mevkiine atandı. Halen görevini KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde sürdürmektedir.

Ebru eğitimine 2010 yılında, Ankara’da, Türkiye’nin önde gelen ebru sanatçılarından Bahtiyar Hıra’nın Ebru Evi’nde başladı ve dört yıl süreyle bu atölyede çalışmalarını sürdürdü. Burada ebru sanatının yanı sıra, geleneksel Osmanlı kâğıt oyma sanatı olan kaat’ı dersleri de aldı. Ayrıca, 2012-2014 yılları arasında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çankaya Eğitim Merkezinde ebru ve resim dersleri almaya devam etti.

2011, 2012 ve 2013’te Bahtiyar Ebru Evi tarafından Ankara’da düzenlenen karma ebru sergilerinde yer aldı.

2014 yılında Ankara Swissotel’de ilk Kişisel Ebru ve Resim Sergisini açtı.

2017 yılında Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Ebru dersleri verdi.

Ülkesinin tarihi ve kültürel zenginliğini, ebru teknesinden çıkan hareler üzerine olduğu kadar, tuval ve dokulu kâğıtlara da aktarmaya çalıştı.

Ebru ve resim çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir.