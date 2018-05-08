“Suya Düşen Damlalar” ebru sergisi açıldı
Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” adını verdiği ebru sergisi dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.
A+A-
Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” adını verdiği ebru sergisi dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı.
Serginin açılışına Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman’ın yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı.
LAKADAMYALI
Milhan Lakadamyalı açılış öncesi yaptığı konuşmada, 2010 yılından beri ebru sanatına gönül verdiğini belirterek, topraktan gelenin tekrardan bitkiye dönüşümünü anlattı.
Lakadamyalı, Kıbrıs ve onunla ilgili özellikleri eserlerinde yansıttığını kaydetti.
Lakadamyalı’nın konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı.
Sergi 12 Mayıs’a kadar AKM Küçük Salonda gezilebilecek.
Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : sergi, ebru, Milhan Lakadamyalı
Önceki ve Sonraki Haberler