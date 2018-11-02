Şuuru halen kapalı

Girne Karaoğlanoğlu’nda 27 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Aziz Kara’nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Vücudunun birçok yerinde kırıklar meydana gelen Aziz Kara’nın halen şuurunun kapalı olduğu belirtildi.

Aziz Kara’nın sağlık durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, hastanın vücudunda kırıklar olduğunu, kalçasından ameliyat olduğunu belirterek, şuanda şuurunun kapalı olduğunu ve uyandırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada 27 Ekim’de saat 03:00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Acı Yonca sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Alsancak’ta sakin Dirvana Onaç (E-57) yönetimindeki NP 269 plakalı çöp kamyonla dikkatsizce anayol konumunda bulunan Karaoğlanoğlu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Aziz Kara (E-27) yönetimindeki KK 682 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu motosikletin gidiş istikametine göre yolun sağ şeridi içerisinde çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aziz Kara, önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ardından da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

Kaza sonrası Dirvna Onaç polis tarafından tutuklandı.