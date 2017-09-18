SUUDİ SAATİNE BAHANE: JET LAG

Eğitim Bakanı Özdemir Berova'ya "Neden saatleri coğrafyaya uygun düzenlemediniz de Suudi Arabistan saatinde ısrar ettiniz? Eğitimde geçen yıl o kadar sıkıntı yaşanmışken neden bu inat?" diye sordum.

Uzun basın toplantısının sonlarıydı artık.

Şu Suudi saatiyle ilgili ne geçen yıl ne de şimdi doğru düzgün bir izahat yoktu çünkü. Hükümettekiler sessizdi.

Belki dişe dokunur bir gerekçe dinlerdik de toplumla bu bilgiyi paylaşırdık.

Bakan Berova 'neden Suudi saati' sorusuna detaylı cevap vermek istemedi, konuyu başka bir platformda tartışmayı önerdi.

Ve fakat bir hekim olarak çok enteresan şeyler söyledi.

Meseleyi Jet Lag'a bağladı!

* * *

Diyor ki Berova, "saatleri değiştirmek jet lag'a neden olabilir."

Bu yüzden şahsen saatlerin değiştirilmesine sıcak bakmıyormuş.

Bakan cevap verirken şaka yapıyor sandım. Meğer ciddiymiş!

Uzun uzun jet lag'dan söz etti durdu.

Kendisi inanarak mı anlattı bunları bilmiyorum, fakat basın toplantısında hazır bulunan kendi bürokrat ekibi dahil hiç kimse Suudi saatini haklı çıkarmak için anlattığı jet lag hikayesine inanmadı.

* * *

Kim, neden böyle bir gerekçeye inansındı ki?

Jet lag'ın saatlerin bir saat ileri, bir saat geri çekilmesiyle ne alakası vardı?

Bütün dünyanın güneşten daha fazla yararlanmak için çok uzun yıllardır uyguladığı saat değiştirmenin insanlarda jet lag oluşturduğunu kimsecikler keşfetmemişti bugüne dek de bizim Eğitim Bakanımız mı keşfetmişti?

* * *

'Acaba' diyerek çeşitli kaynaklara baktım.

'Jet Lag Bozukluğu' bakın nasıl tanımlanıyormuş:

"Dünyada saat farkı olan bölgeler arasında hızlı yer değişikliği yapan kişilerde görülen geçici uyku bozukluğuna verilen isimdir. Jet Lag, insan bedeninin içsel saatinin veya sirkadiyen ritminin bozulmasından kaynaklanır. Jet Lag, gün içinde yorgunluk, iyi hissetmeme, dikkat dağınıklığı ve sindirim sistemi problemlerine yol açabilir. Geçicidir, ama seyahat kalitesini ciddi şekilde düşürebilen bir durumdur."

* * *

Yani 'jet lag' denilen durumun ortaya çıkabilmesi için illa ki seyahat edilmesi gerekiyor.

Üstelik saat farkı olan bir yerden diğer bir yere gidilmesi lazım.

Hem de hızlıca!..

Yani gemiyle giderseniz Kıbrıs'tan Amerika'ya, jet lag oluşmaz.

Yürüyerek ya da deve sırtında Çin'e gitseniz yine jet lag olmazsınız.

Avustralya'ya yüzerek gitseniz o iş yine olmaz.

Durum bu...

Saatlerin bir saat ileri ya da geri çekilmesiyle jet lag'ı bağlantılı kılan bir kaynağa ise zaten rastlayamadım.

Üzgünüm ama Suudi saatine başka 'kılıf' gerekecek.