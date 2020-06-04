“Sütte ciddi bir kriz bizi bekliyor”

Süt İmalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Başlar, süt sektörünü tehlikeli bir krizin beklediğini açıkladı.

Yaptığı basın açıklamasında, süt sektörünün Covid-19 salgının ilk günlerinde turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin kapanmaları, öğrencilerin, turistlerin ve çalışma izniyle adada bulunan kişilerin ülkelerine geri dönmesinden kaynaklı daralma yaşadığını ifade etti.

Başlar, “Türkiye Cumhuriyeti ve başlıca diğer pazarımız olan 3. ülkelere olan ticaret de derinden hissedilmiştir. Bütün toplu tüketim yerleri, restoranlar, kafeler, AVM’ler, turizm tesisleri kapanmıştır. Hatta satılıp da depolarında bulunan ürünlerde işletmelere iade edilmiştir” şeklinde konuştu.

Bu zorlu süreçlerde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın TC yetkilileriyle yoğun temaslarda bulunduğunu anlatan Başlar, Türkiye’de pazar imkanı yakalandığını ve süt maliyetlerinin Türkiye ile rekabet edebilmesi için 15 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere bir düzenleme yapıldığını bildirdi.

Başlar, bu düzenleme ile hayvancıların bin bir emeğiyle üretilen sütün, peynir gibi katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek, ihracatı yapıldığını ve sütün heba edilmediğini de kaydetti.

“Büyük pazarlarımızı kaybettik, piyasa daraldı”

Başlar sözlerine şöyle devam etti: “15 Haziran’dan sonra halen daha turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin kapalı kalacak olması, ülkemize turist, öğrenci ve hatta çalışma izni olan çalışanların da gelemeyeceğinden dolayı, iç pazardaki daralmanın devam edeceğini kaydetmek istiyoruz. Bununla birlikte ikinci büyük pazarımız Türkiye ile 3. ülkelerdeki normalleşmelerin yakın zamanda başlamayacağı krizin etkilerinin devam edeceği de dikkate alınmalıdır.

Bu nedenle pazardaki devamlılığın sağlanması, sütümüzün ve ürünlerinin heba edilmemesi için alınan ekonomik tedbirin, uzun yıllardır iyi bir noktaya getirdiğimiz tarımsal sanayinin, hayvancılık ve süt üretim sektörümüzün devam etmesinin sağlanmasına yönelik mevcut ihracatta uygulanan düzenlemenin devam etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde süt sektörümüzü ciddi bir krizin içerisine gelecektir.”