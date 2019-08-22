Sütlüce ve Kumyalı'daki hız tespit kameraları devreye giriyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliğini artırma amacıyla Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde bulunan Sütlüce’ye ve İskele-Yenierenköy Anayolu üzerindeki Kumyalı’ya kurulan hız tespit kameralarının testlerinin tamamlandığını açıkladı.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliğini artırma amacıyla Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde bulunan Sütlüce’ye ve İskele-Yenierenköy Anayolu üzerindeki Kumyalı’ya kurulan hız tespit kameralarının testlerinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlık Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hız tespit kameralarının yarından itibaren sürat suçu işleyen sürücülere ceza göndermeye başlanacağı belirtildi.
Foto: Arşiv
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