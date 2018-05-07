Süte zam geldi!
1 Mayıs itibariyle çiğ sütün fiyatı 1.48 TL’den 1,53 TL’ye yükseldi
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Temel tüketim maddelerinden süte 5 kuruşluk zam geldi. 1 Mayıs itibariyle çiğ sütün fiyatı 1.48 TL’den 1,53 TL’ye yükseldi. Zam nedeniyle 1 litrelik süt fiyatı 3.90 TL’den 4.50 TL’ye çıktı.
Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Fide Kürşat, YENİDÜZEN'e süt zammını şöyle değerlendirdi: "Hayvancılar birliğinin üretimdeki girdi maliyetlerinin artmasıyla sütün maliyetinin yükselmesi ile fiyat artışı talep etmesi ile zam gündeme geldi. Özellikle yem fiyatlarındaki artışla. Sütün yoğun sezonu olmasından dolayı artış 5 kuruş oldu. Aslında kooperatif diğer girdilerinin de artmasından yüzde 15 civarı zam yaptı. Ama çiğ süt fiyatı 1.48 TL’den 1.53e yükseldi.”
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