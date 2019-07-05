Süte % 21 zam

Fehime ALASYA

Koop-Süt, süt ve süt mamullerine zam kararı aldı, halk arasında çok fazla tüketilen 1 Litrelik UHT Pastörize sütlerin satış fiyatını % 21 zamla 4,75 TL’den 5,75 TL’ye çıkardı.

Koop-Süt bünyesinde üretilen diğer süt ürünleri fiyatlarında da artışa gidildi.

Çiğ süte yapılan dördüncü zammın ardından bunun kaçınılmaz olduğunu ifade eden Koop-Süt yetkilileri ise zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti, marketlerde olan satış fiyatlarına müdahale edilemediğinin bir kez daha altını çizdi.

Süt listesinde olan fiyat değişikliği 1 Temmuz’da yürürlüğe girerken, süt mamullerinin yeni fiyatlarının ise 18 Haziran’dan beridir yürürlükte olduğu kaydedildi.

Market reyonlarındaki fiyat 6,35 TL’yi buldu

Eski fiyatıyla, Koop-Süt’ten 4,75 TL’ye fabrikadan çıkıp, tüketiciye ulaşan bir litrelik UHT Pastörize sütün market reyonlarındaki satış fiyatı 5,25 TL dolaylarındaydı.

Yapılan 1 TL’lik zam ile bugün itibariyle sütün market reyonlarındaki satış fiyatı 6,35 TL dolaylarına yükseldi.

Söz konusu fiyatlar marketten markete değişkenlik gösterirken, kimi yerde 6,10 TL olan 1 Litrelik pastörize süt fiyatları, kimi marketlerde 6,35 TL’yi buldu.

Marketlerdeki fiyatlara müdahale edilemiyor

Koop-Süt yetkililerinden elde edilen bilgide; SÜT-EK tarafından, 2018 Eylülünden beridir ham süte 4 kez zam yapıldığı buna karşın kurumun itinayla zam yapmaktan kaçındığı öğrenilirken, bu zammın kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.

Kurumum, marketlerde bulunan süt mamulleri ve süt fiyatlarına müdahale edemediği, sadece Koop-Süt’ten çıkan ürünlerin fiyatlarını yönettiği ise bir kez daha YENİDÜZEN aracılığı ile ifade edildi.