Süt ve süt ürünlerine zam

1 Litrelik pastörize sütlerin satış fiyatı 5,75 TL’den 6,15’e çıkarıldı. Fiyatlara gelen artışta hellim başı çekti, kilosu 44 TL olan az tuzlu, tuzsuz ve Light hellim 49 TL’ye yükseldi, Beyaz peynir ise 35 TL’den 39,75’e çıktı.

Fehime ALASYA

Koop-Süt, çiğ süte gelen artışın ardından süt ve süt mamullerine zam kararı aldı, 1 Litrelik pastörize sütün satış fiyatı 5,75 TL’den 6,15’e çıkarıldı.

Çiğ süt fiyatlarının 1 Ocak’tan itibaren yükselmesinin ardından Koop-Süt bünyesindeki süt ve süt ürünleri fiyatlarında da artışa gidildi.

Fiyat değişikliğinin 8 Ocak itibariyle yürürlükte olduğu kaydedildi.

En fazla zam ‘hellime’

Süt ve süt ürünleri fiyatlarına gelen artışta hellim başı çekti. Yapılan zamlar arasında en büyüğü hellim çeşitlerinde görüldü. Kilosu 44 TL olan az tuzlu, tuzsuz ve Light hellimin kilosu 49 TL’ye çıktı.

Beyaz peynir de benzer oranda zamlandı. Kilosu 35 TL’den 39,75’e çıktı.

Dikkat çeken bir diğer fiyat değişikliği de sofralarda geniş yer bulan norun kilosunda oldu. Taze norun kilosu 11 TL’den 12,50’ye yükseltildi.

Fiyatlar marketten markete değişiyor…

UHT Pastörize süte yapılan 15 kuruşluk zam ile Koop-Süt’ten 6,35 TL’ye çıkan bir kutu süt, 6,50 TL’ye market reyonlarına girer oldu. Buna karşın marketten markete değişkenlik gösteren söz konusu fiyatlarda kimi yerde 7 TL olan pastörize süt, kimi yerde ise 7,39’u buldu.

Kurum tarafından yakın geçmişte YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, marketlerde bulunan süt mamulleri ve süt fiyatlarına müdahale edilemediği, sadece Koop-Süt’ten çıkan ürünlerin fiyatlarını yönettiği ifade edilmişti.