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Süt üreticileri ödendi

Süt üreticileri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin 01 - 15 Şubat 2020 devresinin geriye kalan % 27'lik kısmı  ile 16 - 29 Şubat 2020 devresi bedelleri banka ve üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin 01 - 15 Şubat 2020 devresinin geriye kalan % 27'lik kısmı  ile 16 - 29 Şubat 2020 devresi bedelleri banka ve üreticilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01 - 15  Şubat 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 726 üretici için toplam 17,392,521.70 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %27'lik (4,695,980.81 TL) kısmı, bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı. 

16 - 29  Şubat 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 16,807,180.95 TL’lik olan çiğ süt bedelleri de bugün ödendi.

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