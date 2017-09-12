Süt bedelleri ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
A+A-
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Temmuz döneminde süt veren 1029 üretici için toplam 9 milyon 857 bin 543 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.
Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler