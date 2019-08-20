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Süt bedelleri ödeniyor

Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Temmuz devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Temmuz devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 14 milyon 776 bin 492.50 TL’lik çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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