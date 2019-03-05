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Süt bedelleri ödeniyor

Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ocak 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ocak 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Ocak 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 15,432,367.62 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi. 

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