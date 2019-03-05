Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ocak 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Ocak 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 15,432,367.62 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.