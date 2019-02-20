SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödemeye başladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde SÜTEK’e süt veren 735 üretici için toplam 13 milyon 915 bin 18,44 TL’lik ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.