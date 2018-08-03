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SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Haziran devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

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Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Haziran devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-30 Haziran döneminde Kuruma süt veren 995 üretici için toplam 12 milyon 424 bin 233 TL’lik ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı. 
Ödemenin 5 Ağustos  gününün tatil olması nedeniyle iki gün önce bugün 

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