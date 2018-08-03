SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Haziran devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-30 Haziran döneminde Kuruma süt veren 995 üretici için toplam 12 milyon 424 bin 233 TL’lik ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Ödemenin 5 Ağustos gününün tatil olması nedeniyle iki gün önce bugün