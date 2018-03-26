Süt bedelleri ödeniyor
Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
A+A-
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 01-15 Şubat 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 895 üretici için toplam 11,269, 941.77 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.
Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Etiketler : SÜTEK, Tarım ve Doğal Kaynaklar, süt bedelleri
Önceki ve Sonraki Haberler