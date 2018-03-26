Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 01-15 Şubat 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 895 üretici için toplam 11,269, 941.77 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.