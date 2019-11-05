Süt bedelleri ödendi
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16- 30 Eylül devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
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Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16- 30 Eylül devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-30 Eylül döneminde SÜTEK’e süt veren 758 üretici için toplam 13 milyon 957 bin TL’lik olan çiğ süt bedeli bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
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